Erste Einblicke in „Rausch“-Tour von Helene Fischer

In weniger als zwei Wochen geht es endlich los: Schlager-Ikone Helene Fischer (38) startet ihre Tour und hat wieder eine spektakuläre Show vorbereitet.

Für viele wird es DAS Konzerterlebnis des Jahres: Am 21. März startet in Bremen endlich die von den Fans sehnlichst erwartete „Rausch“-Tour ihrer Queen Helene Fischer. Da die Schlagersängerin für ihre atemberaubenden Shows und Bühnen-Outfits bekannt ist, sind die Erwartungen dementsprechend hoch. Und doch will der Schlagerstar noch einmal alles Dagewesene übertreffen. Die Bühnenshow ist nämlich in Zusammenarbeit mit dem berühmten Show- und Artistikunternehmen „Cirque du Soleil“ entstanden.

Mit der Show wollen die Künstlerin und ihr Team „überwältigende Momente voller Emotionen und Welten schaffen“ – so heißt es in der Tournee-Beschreibung. Dabei gibt es in vielen großen Städten mehrere Termine zur Auswahl. Wie aufwändig die Schlager-Show gestaltet wird, lässt sich auch daran ablesen, dass unter anderem 40 Tänzer, Musiker und Artisten mit dabei sein werden. Auf ihrem Instagram-Profil hat Helene Fischer gestern (8. März) außerdem drei aufeinanderfolgende Videos geteilt. Die Clips sind nur wenige Sekunden lang, geben aber einen Einblick in das, was die Konzertbesucher in der etwa dreistündigen Show erwartet.

Nur noch wenige Tage bis zur großen Helene-Fischer-Tour: Fans sind außer sich: „Das wird wild“

Seit Weihnachten war es auf dem Instagram-Kanal der Sängerin sehr still gewesen. Doch seit der Schlager-Star die Video-Aufnahmen der Show geteilt hat, sind die Fans völlig aus dem Häuschen. Zehntausende haben die Posts gelikt, und auch in den Kommentaren lässt sich ablesen, wie sehr sich die Fan-Gemeinde auf die Tour freut. Neben „Das wird wild“ sind dort Anmerkungen zu lesen wie: „Was hat Helene bitte mit uns vor?“ oder „Wie soll ich das noch länger aushalten?“