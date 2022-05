„Erste gemeinsame Immobilie“: Sarah und Julians haben sich ein Mehrfamilienhaus gekauft

Von: Claire Weiss

Sarah Engels gibt ihren Fans auf Instagram Einblicke in ihr Privatleben © Instagram/Sarah Engels

Bei Sarah und Julian Engels geht es Schlag auf Schlag: Im Mai 2021 heiratete das Paar, im Dezember kam die erste gemeinsame Tochter zur Welt und jetzt haben sie ihr erstes Eigenheim gekauft. Die beiden sind mächtig stolz!

Düsseldorf - Bei Sarah Engels (alle Infos über die 29-Jährige) könnte es gerade wohl kaum besser laufen! Sie hat eine erfolgreiche Karriere als Influencerin, Sängerin und Schauspielerin. Auch privat ist kaum noch Luft nach oben und jetzt hat sie sich gemeinsam mit Ehemann Julian Engels (29) ein Mehrfamilienhaus gegönnt.

Sarah Engels strahlt vor Freude: Sie hat sich mit Julian ein Haus gekauft

„Wir sind in Düsseldorf auf der Kö und haben was richtig Krasses gekauft!“, beginnt Sarah Engels ihre Instagram-Story am Donnerstag, 5. Mai. „Du denkst dir jetzt so: Wir waren bei Chanel oder Gucci oder so“, lacht die ehemalige DSDS-Zweitplatzierte. Sie und Julian Engels (das ist über den Fußballer bekannt) strahlen bis über beide Ohren, er nimmt seine Ehefrau in den Arm und gibt ihr einen liebevollen Kuss auf den Kopf.

„Können wir schon stolz drauf sein!“, freut sich die Brünette und Julian stimmt zu: „Natürlich!“ Unter ihre Story schreibt sie: „Wir haben heute unsere erste gemeinsame Immobilie gekauft und sind stolze Eigentümer eines Mehrfamilienhauses.“

Sarah und Julian stoßen auf ihren Kauf an

Es folgt ein Foto eines Innenraums. Sarah Engels kommentiert: „Wir hatten heute den Notar-Termin“. Ob das Bild das neue Haus oder die Notaramtsräume zeigt, ist unklar. Kurze später wird gefeiert: Gemeinsam mit dem Immobilienmakler und dem Verkäufer wird angestoßen!

Auch wenn die ehemalige DSDS-Sängerin derzeit im Familienglück schwelgt: Mama sein kann auch ganz schön anstrengend sein. Wegen ihrer Dauer-hungrigen Tochter kommt Sarah Engels noch nicht mal zum Duschen! Verwendete Quellen: Instagram/Sarah Engels