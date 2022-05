Erste „Immer wieder Schlager“-Tourtermine von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei der Live-Tour Immer wieder sonntags ... unterwegs in der Messe- & Veranstaltungshalle. Löbau, 13.03.2022 © IMAGO / Andre Lenthe

Ein Muss für alle Schlager-Fans! Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack werden demnächst mit ihrer „Immer wieder Schlager“-Reihe auf Tour gehen.

Rust – Sie sind das Traumpaar der Schlagerszene: Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (29) begeistern ihre Fans regelmäßig als eingespieltes Team in der Sendung „Immer wieder sonntags“ live aus dem Europa-Park. Mit dem Show-Konzept gehen die beiden Schlagersänger auch regelmäßig auf Tour, wobei sie jedes Mal auch eine Reihe hochkarätiger Gäste einladen. Die für Anfang 2023 geplante Konzertreise des Ehepaares scheint jedoch einige interessante Änderungen parat zu haben.

Die für den kommenden Winter angesetzte Tournee soll den Namen „Immer wieder Schlager“. Eine weitere Änderung scheint jedoch noch schwerer ins Gewicht zu fallen. Statt Hintergrundmusik vom Band soll im Januar 2023 eine Live-Band zur Unterstützung der Musiker engagiert worden sein. Zweifelsohne sorgt das noch einmal für einen echten Konzertcharakter!

Die ersten Termine für die „Immer wieder Schlager“-Tournee stehen bereits fest

Noch halten sich Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bedeckt, was die Details zur geplanten „Immer wieder Schlager“-Tournee angeht. Doch die ersten Termine der heiß ersehnten Konzertreise sind bereits durchgesickert. Am 5. Januar 2023 soll es demnach in Offenburg losgehen. Vier Tage am Stück stehen die beiden Schlagerstars dann auf der Bühne, bevor sie jeweils drei Tage zur Erholung haben, bevor die nächsten Auftritte anstehen. Der bisher letzte angegebene Termin ist der 30. April 2023 in Neustadt/Aisch.

Auf dem Plakat zur „Immer wieder Schlager“-Tournee kündigen Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bereits an, dass sie zahlreiche „tolle Gäste“ mit auf die Bühne holen wollen. Um wen es sich dabei wohl handelt? Das haben die beiden natürlich noch nicht verraten!