„Erste Mann, der mich so akzeptiert, wie ich bin“: DSDS-Kandidaten Din und Tina sind ein Paar

DSDS-Kandidaten Tina Umbricht und Din Omerhodzic sind offiziell ein Paar © instagram.com/tinaumbricht

Din Omerhodzic und Tina Umbricht haben auf Instagram angekündigt, dass sie ein Paar sind. Die DSDS-Kandidaten teilten ein Video von sich, in dem sie turtelnd zu sehen sind.

Italien – Die „DSDS“-Kandidaten Din Omerhodzic (24) und Tina Umbricht (23) haben über Instagram bestätigt, dass sie zusammen sind. Das verliebte Paar lernte sich bei den Dreharbeiten zu der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ kennen und obwohl der Sänger zunächst mit seiner Mitstreiterin Emine Knapczyk anbandelte, soll er sich jetzt mächtig in die Schweizerin verguckt haben!

Tina Umbricht schwärmte im Rahmen ihres Instagram-Beitrags von ihrem neuen Freund, der sie so annehmen würde, wie sie ist. Die TV-Show-Kandidatin teilte eine schöne TikTok-Video-Collage, in der sie und ihr Liebster beim Knutschen und Turteln zu sehen sind. Die Sängerin verkündete voller Freude: „Der erste Mann, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Ich liebe dich!“

Dem Beitrag fügte sie zudem ein rotes Herz-Emoji hinzu. Und auch der Medizinstudent postete ein romantisches Paarfoto von sich und seiner Freundin, mit dem er seine Liebe zu der brünetten Schönheit offiziell machte und verkündete: „Ich liebe dich.“

„DSDS“-Kandidaten Din Omerhodzic und Tina Umbricht sind ein Paar!

Die schöne Musikerin und ihr Partner haben sich bei dem RTL-Format zwar gefunden, werden bei dem Talentwettbewerb dennoch weiterhin Konkurrenten bleiben. Die beiden Show-Teilnehmer haben es unter die Top-10 gebracht und werden am Samstag bei ihren Auftritten in den Live-Shows zu bewundern sein.

Zuvor hatten es auch schon einstige „DSDS“-Kandidaten wie Pietro Lombardi (29) und Sarah Engels (29) geschafft, in der TV-Sendung den Balanceakt zwischen Beziehung und Konkurrenz zu meistern. Wir freuen uns mit dem Paar und hoffen, dass ihre Liebe die Hürde des Konkurrenzkampfs übersteht!