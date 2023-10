Panikattacke und Kater? Das sagt Iris Klein zu ihrem ersten Oktoberfest

Zum allerersten Mal besuchte Iris Klein am vergangenen Wochenende das Oktoberfest in München. Auf Instagram verriet sie im Anschluss, welche Folgen der Besuch für sie hatte – von Kater bis Panikattacke. (Fotomontage) © Instagram/Iris Klein & dpa/Felix Hörhager

Zum allerersten Mal besuchte Iris Klein am vergangenen Wochenende das Oktoberfest in München. Auf Instagram verriet sie im Anschluss, welche Folgen der Besuch für sie hatte – von Kater bis Panikattacke.

München – Am letzten Wiesn-Wochenende zog es auch Iris Klein (56) auf das Oktoberfest in München. Zum ersten Mal besuchte die Mutter von Daniela Katzenberger (37) gemeinsam mit ihrem neuen Partner, dem geheimnisvollen „Mr. T“, am Sonntagabend Käfers Wiesn-Schänke. Zu dem festlichen Anlass hatte sich der Reality-Star in ein feuriges rotes Dirndl von Designerin Pia Bolte geworfen, und knutschte im Laufe des Abends ausgelassen mit ihrem hochgewachsenen Partner mit Glatze herum.

Iris Klein nach Oktoberfest: Kater nein, Panikattacke ja

Die eine oder andere Maß wurde im Käfer-Zelt selbstverständlich auch verköstigt, weshalb Oktoberfest-Neuling Iris Klein in einer anschließenden Fragerunde auf Instagram auch gefragt wurde, ob sie im Anschluss an die Festivitäten einen Kater gehabt habe. Ihre überraschende Antwort: „Nein, da ich nicht wirklich viel getrunken habe.“

Dafür machte der 56-Jährigen ein anderer Umstand der Wiesn zu schaffen. In ihrer Fragerunde auf Instagram enthüllte sie, beim Gang ins Käfer-Zelt eine Panikattacke erlitten zu haben. „Bevor es ins Zelt ging, hatte ich eine Panikattacke, weil die Menschen zu sehr gedrängt haben und ich kaum noch Luft bekam“, schreibt sie auf Instagram. Erst im Zelt, als sie mit ihrem „Mr. T“ ihren Platz gefunden hatte, sei es ihr denn wieder besser gegangen.

Nicht die erste Panikattacke der Katzenberger-Mama

Ein weiterer User fragte den Reality-TV-Star im Anschluss noch, ob es sich bei dem Schub um ihre erste solche Panikattacke gehandelt habe. „Leider nein …. Ich bekomme das auch nur in zu engen Räumen/Plätze mit zu vielen Menschen“, erklärte Iris Klein offenherzig auf diese Nachfrage. Weiter enthüllte sie, dass besonders Orte wie ein enger Fahrstuhl oder ein Bus in der Vergangenheit dieses unangenehme Gefühl bereits bei ihr ausgelöst hätten.

Iris Klein verrät in einer Instagram-Fragerunde, dass sie vor ihrem Oktoberfestbesuch eine Panikattacke hatte. © Instagram/Iris Klein

Apropos Iris Klein: Die Mutter von Daniela Katzenberger fühlt sich nach ihrer Rundum-Erneuerung pudelwohl in ihrer Haut und wünscht sich ein Playboy-Shooting. Der Chefredakteur scheint von dieser Idee wenig zu halten – ein gefundenes Fressen für Iris Kleins Erzfeindin Yvonne Woelke. Verwendete Quellen: Instagram/Iris Klein