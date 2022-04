„Erster in der Altersklasse U23“: Joey Kelly platzt vor Stolz, weil Sohn Luke Marathonrekord aufstellt

Wie der Vater, so der Sohn! Joey Kelly ist vom Musiker zum Leistungssportler geworden. Sein Sohn Luke tritt jetzt sein Erbe an. (Fotomontage) © Instagram/Joey Kelly

Wie der Vater, so der Sohn! Joey Kelly ist vom Musiker zum Leistungssportler geworden. Sein Sohn Luke tritt jetzt sein Erbe an.

Hamburg – Luke Kelly (21) hat seinen Vater stolz gemacht! Der Sohn von „Kelly Family“-Mitglied Joey Kelly (49) tritt seit kurzer Zeit in die Fußstapfen seines Papas. Nachdem Joey lange Zeit als Musiker mit seinen Geschwistern unterwegs war, begann er schlussendlich eine Karriere als Leistungssportler. Mehrere Male bewältigte er den kräftezehrenden Iron-Man-Wettkampf, außerdem trat er in Begleitung von Luke so einige abenteuerliche Reisen an. In Hamburg bewies der Nachwuchsstar jetzt, dass auch er das Zeug zum Sportler hat.

Beim „Haspa Marathon“ in der Hansestadt legte Luke Kelly über 42 Kilometer zurück, dafür brauchte er nur zwei Stunden und 44 Minuten. Auf Instagram bedankte er sich danach bei Joey, der ihn an der Ziellinie überrascht hatte. Die geteilten Schnappschüsse zeigten Vater und Sohn in inniger Umarmung — es ist offensichtlich, dass der Ex-Sänger mächtig stolz auf seinen Sprössling ist. Auch Joey teilte die Fotos jetzt auf seinem Instagram-Account und veröffentlichte gleichzeitig eine rührende Nachricht an Luke.

Joey Kelly findet, dass sein Sohn Luke ein Vorbild für junge Sportler ist

Auf den acht Bildern, die Joey Kelly vom Zieleinlauf seines Sohnes teilte, ist Luke erschöpft, aber glücklich zu sehen. Der junge Sportler umarmt seinen Vater und seinen Trainer, trinkt etwas Wasser und hebt die Arme zur Siegerpose. Zu den Fotos schreibt Joey: „Du hast mit 2:44 Stunden eine neue Marathonbestzeit und bist damit gestern beim „Haspa Marathon Hamburg“ Erster in der Altersklasse U23 geworden. In diesem Jahr bist du gleichzeitig mit dieser tollen Zeit deutschlandweit Zweiter in der Altersklasse U23.“

Diese beeindruckenden Leistungen machen also nicht nur Papa Joey stolz, sondern sind gleichzeitig auch in der gesamten deutschen Sportlerriege eine Besonderheit. Der Bühnenstar schreibt weiter: „Ich bin so stolz auf dich, du hast in den letzten drei Jahren so hart trainiert. Deine bisherige persönliche Marathonbestzeit konntest du um 30 Minuten verbessern.“ Joey Kelly freut sich jetzt schon auf die zukünftigen Zieleinläufe seines Sohnes: „Deine Zeit, die du in Hamburg gelaufen bist, kann dir keiner mehr nehmen. Du bist ein Vorbild für die ganze Jugend!“