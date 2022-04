„Erster musikalischer Vorbote“: Anna-Carina Woitschack kündigt neue Musik für Ende Mai an

Teilen

Anna-Carina Woitschack präsentiert bald wieder neue Musik © Guido Kirchner/POOL/dpa

Voraussichtlich im Spätsommer erscheint das neue Album von Anna-Carina Woitschack. Nun soll es in wenigen Wochen einen Vorgeschmack darauf geben.

Bald hat das Warten ein Ende: Voller Sehnsucht fiebern die Schlagerfans dem neuen Album von Anna-Carina Woitschack (29) entgegen. Bereits bekannt ist, dass dieses den Titel „Lichtblicke“ trägt und voraussichtlich im Spätsommer erscheinen wird. Um den Hörern die Wartezeit ein wenig zu versüßen, hat die Sängerin nun eine tolle Überraschung auf Instagram geteilt.

„Hey Freunde! Ab Freitag ist mein Album ‚Lichtblicke‘ überall vorbestellbar. Den ersten musikalischen Vorboten gibt‘s Ende Mai! Fühlt Euch gedrückt“, schrieb die Musikerin. Bereits in wenigen Wochen wird es also neue Musik von Anna-Carina Woitschack geben. Zu den tollen News postete die Ehefrau von Stefan Mross (46) ein Selfie, auf dem sie mit einem unglaublichen Augenaufschlag in die Kamera strahlt. Mit Hashtags wie #vorfreude und #happymoment machte die Musikerin klar, dass sie die Veröffentlichung ihres Albums kaum abwarten kann.



Anna-Carina Woitschack: Fans sind hin und weg von den News

Die Fans reagierten begeistert auf Anna-Carinas Beitrag. „Die Vorfreude ist riesig! Ich werde es mir auf jeden Fall vorbestellen“, versprach ein Follower. Ein anderer prophezeite der ehemaligen DSDS-Kandidatin bereits sagenhafte Charterfolge. „Das nächste Nummer-1-Album mit vielen wunderschönen und erfolgreichen Liedern von einer bildhübschen und brillanten Sängerin“, schwärmt der User. Man könne vor der steilen Karriere der Sängerin nur den Hut ziehen: „Von DSDS bis heute immer bergauf und ohne aufzugeben! Du gehörst garantiert zu den absoluten musikalischen Weltstars!“

Worte, die Anna-Carina Woitschack sicher gerne hört. Schließlich hat sie sich schon lange zu einer ernstzunehmenden Künstlerin etabliert, die ihre Fans mit tollen Gute-Laune-Songs begeistert. Nach einem achten Platz bei DSDS folgte die Sängerin ihrem Herzen und fing an, Schlager statt Pop zu machen – mit großem Erfolg.

Das neue Album „Lichtblicke“ wird es übrigens auch als limitierte Fanbox geben. In einem kürzlichen Instagram-Video hatte Anna-Carina stolz berichtet, dass es darauf „tolle, exklusive Inhalte“ geben wird. Keine Frage, dass viele ihrer loyalen Fans ankündigten, die Fanbox direkt vorzubestellen, sobald es möglich sei.