Erstes Baby von Lavinia Wollny ist da

Wasserraub in großem Stil in Murcia: Illegale Gemüsefelder beliefert

Wasser wird in der trockenen Region Murcia immer knapper. Eine kriminelle Bande hat im großem Stil Grundwasser in Spanien gestohlen. Welche Folgen der Diebstahl für die Ökosysteme hat, steht in diesem Artikel: