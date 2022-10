Erstes Date mit Ehemann ging daneben: Vanessa Mai betrunken am Klo eingeschlafen

Von: Lisa Klugmayer

Vanessa Mai und ihr Ehemann Andreas Ferber haben alles andere als eine perfekte Liebesgeschichte. Zuerst hatte der Musikmanager kein Interesse an einer Beziehung mit der Schlagersängerin. Als sie ihn dann doch überreden konnte, ging das erste Date der beiden so richtig in die Hose.

Köln - Wenn Susan Link und Micky Beisenherz zum „Kölner Treff“ einladen, dann kommen die Stars. Am 28. Oktober 2022 waren unter anderem Schauspieler Emilio Sakraya, Max von der Groeben und Vanessa Mai mit dabei. Der Schlagersänger plauderte dabei nicht nur über ihre negativen Erfahrungen bei DSDS und den Schlager-Shows von Florian Silbereisen, sondern auch über ihr erstes Date mit ihrem jetzigen Ehemann Andreas Ferber.

Seit 2017 verheiratet: Andreas Ferber hatte anfangs keinen Bock auf Vanessa Mai

Seit 2017 sind Vanessa Mai und ihr Manager Andreas Ferber, Stiefsohn von Andrea Berg - eine der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten -, glücklich verheiratet. Bei ihr war es Liebe auf den ersten Blick, bei ihm nicht, wie sie im „Kölner Treff“ erzählt. „Boom hat es bei ihm erstmal nicht gemacht. Aber ich wusste ganz genau: Den will ich heiraten“, so die Schlagersängerin.

„Das waren 15.000 Steps zu viel und zu schnell für ihn. Ich war super, super, super unangenehm“, erinnert sich Vanessa Mai. Der Schlager-Star musste erstmal ein paar Körbe kassieren, bevor es geklappt hat. „Erst als ich losgelassen habe, war ich erfolgreich“, erzählt sie. Doch das erste Date war dann alles andere als perfekt.

Heulkrampf auf dem Klo: Schlagerstar Vanessa Mai wollte DSDS wegen Dieter Bohlen abbrechen Vanessa Mai holt die DSDS-Leichen aus dem Keller: In ihrer Biografie verrät die Schlagersängerin, wie es wirklich war, mit Dieter Bohlen zu arbeiten. Dabei erzählt sie von unterschwelligen Spitzen, offenkundigen Beleidigungen und einem Zusammenbruch auf der Toilette. „Am dritten oder vierten Drehtag waren bei mir dann die Nerven durch. Als mich wieder irgendeine von Dieters Spitzen traf, schloss ich mich im Klo ein und heulte“, so die Schlagersängerin. Nach einiger Zeit veränderte sich das Verhalten von Dieter Bohlen allerdings schlagartig. „Als Dieter in Aussicht gestellt bekam, mein nächstes Album zu produzieren, erlebte ich eine plötzliche Wendung. (...) Dieter kam mir echt vor wie ausgewechselt!“, schreibt Vanessa Mai.

Horror-Date mit ihrem Ehemann: Vanessa Mai betrunken am Klo eingeschlafen

Vanessa Mai ist nämlich „auf dem Klo eingepennt. Betrunken. Beim ersten Date“, verrät sie im „Kölner Treff“ und muss über sich selbst lachen. „Super, oder?“, fragt sie rhetorisch. Auch Moderator Micky Beisenherz muss über diese peinliche Date-Geschichte lachen. „Und, das war das Initial, wo er gedacht hat: Das ist die Richtige“, scherzt er. Leider erzählt sie nicht, wie die Geschichte weitergeht, allerdings hat dieses Horror-Date ihrer Liebesgeschichte keinen Abbruch getan.

Vanessa Mai teilt weiter aus: Nachdem sie mit schweren Vorwürfen gegen Dieter Bohlen an die Öffentlichkeit ging und die Schlager-Shows von Florian Silbereisen stark kritisierte, ist nun Michael Jürgens. In ihrer Doku verrät Vanessa Mai, was sie von dem Silbereisen-Produzenten wirklich hält. Verwendete Quellen: ARD/Kölner Treff vom 28.10.2022