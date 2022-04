Erstmals ohne Papa Costa (†): Lucas Cordalis spielt emotionales Mallorca-Konzert

Lucas Cordalis spielte jüngst eine emotionale Mallorca-Show (Fotomontage) © Britta Pedersen/dpa

Sänger Lucas Cordalis hatte einen Auftritt auf Mallorca. Das war das erste Konzert auf der Insel, welches ohne seinen verstorbenen Vater stattfand.

Sänger Lucas Cordalis ist am vergangenen Wochenende im Megapark auf Mallorca aufgetreten. Das war sein erster Show-Auftritt auf Mallorca, seit sein Vater 2019 plötzlich verstarb. Die Schlagerlegende Costa Cordalis verschied am 2. Juli 2019 und Sohn Lucas hat bis heute darunter zu leiden. Nun spielte er ein sehr emotionales Konzert auf der Balearen-Insel.

Schon vor seinem Auftritt wusste Lucas Cordalis, dass sich das Konzert anders anfühlen wird als mit seinem Vater. In einem Interview mit RTL erzählte er: „Ich bin natürlich gewohnt, dass neben mir jemand steht, wenn ich so aus dem Augenwinkel rübergucke und das ist heute nicht so. Das wird mich natürlich emotional sehr packen“. Doch als er schließlich auf der Bühne stand, kam es doch anders.

Sein Vater wollte, dass Lucas in seine Fußstapfen tritt

Die Fans waren begeistert von seinem Auftritt. Und auch der Sänger selbst meinte erleichtert im Anschluss: „Es war schön. Es war eigentlich sowie früher, wenn ich ehrlich bin.“ Auch Vater Costa Cordalis wäre stolz. Denn dieser wollte wohl immer, dass sein Sohn weiter Musik macht. „Ich habe ihm versprochen, vor und auch nach seinem Tod, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um das wahrzumachen“. Das ist ihm auch gelungen und die Zuschauer haben gerne mit ihm gefeiert.