Erstmals seit 2018: Helene Fischers Freund Thomas soll wieder auftreten

Erstmals seit 2018 sollen Helene Fischer und ihr Thomas wieder gemeinsam durch die Lüfte schweben. Das könnte für die Arena-Tour ein extra Highlight werden.

Hamburg – Helene Fischer (38) gibt den Startschuss für ihre „Rausch-Live“-Tournee und feiert somit ihr Comeback nach der Baby-Pause. Die Schlagerkönigin hat wieder eine spektakuläre Show im Gepäck und will ihren Fans bei 70 Konzertterminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ordentlich einheizen. Die „Atemlos“-Interpretin ist zweifellos – spätestens seit ihrer Stadion-Tour 2018 - für ihre spektakulären Live-Shows bekannt und für die diesjährige Show können sich Fans genau darauf freuen.

Helene Fischer und Thomas Seitel sind nicht nur in der Liebe ein tolles Paar: Denn die Schlagerqueen und der Akrobat standen schon oft gemeinsam auf der Bühne. © IMAGO/Future Image; dpa/Rolf Vennenbernd (Fotomontage)

Wie auch in der Vergangenheit wird die Schlager-Queen bei ihrer Show für extravagante Akrobatik vom Cirque du Soleil unterstützt und auch die Sängerin geht bei dieser Tour über ihre Grenzen: „Noch nie hat sie sich für ihre atemberaubenden Akrobatik-Einlagen so viel vorgenommen“, heißt es in der Ankündigung der Kölner Lanxess Arena. Aber damit nicht genug, denn bei dem Auftakt-Konzert wird es offenbar ein weiteres Show-Highlight geben. Zum ersten Mal seit 2018 sollen Helene Fischer und ihr Partner Thomas Seitel (38) wieder gemeinsam durch die Lüfte fliegen, will Bild erfahren haben. Mindestens zu einem Song wird das Paar gemeinsam in der Luft performen und so möglicherweise für einen weiteren einzigartigen Moment sorgen.

Nach Trapez-Drama: Thomas bietet seiner Helene sicherlich extra Halt in der Luft

Thomas Seitel teilte bereits 2018 mit der Schlagerikone die Bühne. Anschließend machte das Paar seine Beziehung öffentlich und seither gehen die zwei auch außerhalb des Rampenlichts gemeinsam durchs Leben. Vor gut einem Jahr machten sie dann ihr Liebesglück mit Tochter Nala perfekt.

Nun soll es scheinbar ein Bühnen-Comeback des Paares geben. Das gibt der 38-Jährigen nach ihrer Rippenfraktur sicherlich noch zusätzlichen Halt. So hat sich der Schlagerstar vor wenigen Wochen bei den Proben am Trapez die Rippen gebrochen und musste so ihren geplanten Tour-Auftakt in Bremen am 21. März schweren Herzens absagen. Auch die Kölner Fans mussten vertröstet werden. Aber nun geht es endlich los und „die Freude ist riesig“, schreibt Helene Fischer via Social Media.