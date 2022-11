Ertappt: Ein Schnappschuss verriet Beziehung von Julian Claßen und Tanja

Seit wenigen Monaten sind Julian Claßen und Tanja Makaric bereits ein Paar. Doch wie fing deren Beziehung eigentlich an?

Köln – Der erfolgreiche YouTuber und Social-Media-Star Julian Claßen (29) gab vor einem halben Jahr das Ehe-Aus von Bibi Claßen (29) bekannt. Die beiden galten als das Traumpaar der Social-Media-Welt schlechthin. Nach 13 Jahren Beziehung und zwei Kindern waren Millionen von Fans umso schockierter, als Bilder von Bibi erschienen, auf denen sie einen anderen küsste. Die Influencerin zerbrach nicht nur das Herz ihrer Follower, sondern vor allem das von Julian. Doch nach kurzer Zeit lernte der Schönling die attraktive, ehemalige Profischwimmerin Tanja Makaric (25) kennen und lieben.

Julian ist ein Experte, wenn es um Social Media geht und versuchte deshalb, die Beziehung vorerst geheim zu halten. Doch bereits in kürzester Zeit wurden Fotos von den Dates der zwei Turteltauben veröffentlicht. Diese teilte er nun auf Instagram und erinnert sich an die Zeit zurück. „Beim zweiten Treffen sind wir aufgeflogen“, schreibt Julian.

Heiße Küsse – das neue Traumpaar hält sich nicht zurück

Tanja berichtet ebenfalls von den Anfangsphasen der Beziehung mit ihrem Liebsten. Auf Instagram sagt sie: „Er war bei mir in Wuppertal. Und dann habe ich ihm erst mal geholfen, einen Parkplatz zu finden. Das war wirklich sehr süß. Dann waren wir bei mir und haben richtig viel gequatscht.“ Aber beim Quatschen blieb es natürlich nicht! Zum Abschied gab es selbstverständlich einen leidenschaftlichen Kuss.

Schneller geht es kaum, jedoch scheint ja alles positiv verlaufen zu sein, denn die zwei Influencer wohnen bereits zusammen und haben das Reisen für sich als Leidenschaft entdeckt. Wenn sie also nicht gerade in Köln sind, sitzen sie im Flugzeug und genießen ihre Beziehung in vollsten Zügen. Von Liebeskummer also keinerlei Spur mehr!