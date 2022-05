BibisBeautyPalace mit neuem Freund am Flughafen erwischt: Liebesurlaub bei Bianca Claßen?

Von: Matthias Kernstock

Bibisbeautypalace wurde von einem Fan am Flughafen mit ihrem neuen Freund Timothy erwischt. © TikTok

Nach der Trennung von Julian wurde Bianca Claßen, aka BibisBeautyPalace, nun mit ihrem mutmaßlich neuen Freund Timothy am Flughafen erwischt. In ihrer Instagramstory postete die zweifache Mutter zudem Bilder aus dem Flieger.

Köln - Es ist das größte Beziehungsdrama, das Influencer-Deutschland bisher gesehen hat: Die Trennung von Bianca und Julian Claßen ist offiziell. Tz.de hat die Chronologie der Ereignisse zusammengefasst.

Chronologie einer Trennung: Ehe-Aus bei Bianca und Julian Claßen

18. Mai 2022: Die Hinweise auf eine Trennung bei BibisBeautyPalace verdichten sich. Nun kursiert ein Kussbild bei TikTok, das Bianca Claßen, aka BibisBeautyPalace, mit einem fremden Mann am Bahnhof zeigt. Ist das der Beweis für die Trennung von Ehemann Julian Claßen?

19. Mai 2022: Haben sich Bianca Claßen, aka BibisBeautyPalace, und Julienco getrennt? Seit Tagen rätseln die Fans der Influencer. Am Donnerstag ist Bibi bei ihren Eltern – offensichtlich ohne Julian – hat sich das Paar getrennt?

Ist das wirklich Bianca Claßen, aka Bibisbeautypalace, die hier einen anderen Mann küsst? Dieses Bild geistert durch TikTok. © TikTok / Instagram bibisbeautypalace

20. Mai 2022: Seit mehreren Tagen kursieren die Gerüchte, dass sich das YouTube-Paar Bibi und Julian getrennt hat. Nun bestätigte der 29-Jährige die Trennung ganz offiziell. Er selbst gab auch weitere Details über das Liebes-Aus bekannt.

20. Mai 2022: Der 29-Jährige gab dabei zu, dass sich BibisBeautyPalace von ihm trennte. Nun wurde die Influencerin mit einem neuen Mann an ihrer Seite in London gesichtet.

21. Mai 2022: Auch von Julian werden Aufnahmen via TikTok in Umlauf gebracht, die ihn mit einer unbekannten Dame zeigen. Die beiden flirten in einem Club miteinander.

23. Mai 2022: Julian und Bianca Claßen haben sich getrennt. Jetzt zeigt sich Bibi mit einer sehr klischeehaften Veränderung. Sie hat eine neue Frisur und zeigt viel Ausschnitt.

BibisBeautyPalace mit neuem Freund Timothy am Flughafen erwischt: Liebesurlaub bei Bianca Claßen

Bei TikTok bekommen die Follower von „cs.k_“ gerade ein Video zu sehen, in dem BibisBeautyPalace und Timothy ganz offensichtlich am Flughafen erwischt wurden. Ein WhatsApp-Chatverlauf wird dort gezeigt. „Bibi und der Typ, mit dem sie fremdgegangen ist“, hat dort jemand geschrieben, bevor Bilder gezeigt werden.

Auf mehreren unscharfen Schnappschüssen sollen dann Bianca Claßen mit ihrem mutmaßlichen neuen Freund Timothy am Flughafen zu sehen sein. Beide haben einen Koffer dabei, Bianca trägt ein schwarzes Top und weiße Sneaker.

Wie geht es weiter mit Bianca und Julian Claßen?

Ob diese Fotos echt sind, ob alles nur Fake oder Promotion ist, bleibt weiterhin unklar. Bei Instagram postete BibisBeautyPalace allerdings ein Foto aus dem Flieger und schrieb dazu „Off to...“.

Unterdessen fragen sich die Millionen Fans des Influencerehepaars, wie es weitergeht. Folgt nun die Scheidung zwischen BibisBeautyPalace und Julienco? Beide haben eine gemeinsame Firma und mehrere Immobilien. Außerdem müssen sich die beiden auch über die Erziehung der beiden gemeinsamen Kinder einig werden. Verwendete Quellen: tiktok.com/@cs.k_