„Es gibt noch soviel zu tun“: Frank Zander denkt auch mit 80 Jahren noch nicht an den Ruhestand

Frank Zander geht es blenden, weswegen er sich noch kein Karriereende vorstellen kann © Jens Kalaene/dpa

Er verrät sein Rezept zum Jungbleiben! Frank Zander enthüllte, dass er auch mit 80 Jahren noch nicht daran denkt, sich zur Ruhe zu setzen. Das Weitermachen hält den Schlagerstar jung.

Berlin - Frank Zander (80) denkt noch lange nicht an den Ruhestand! Der „Hier kommt Kurt“-Sänger feierte Anfang Februar seinen 80. Geburtstag und verriet im „Musik für Sie“-Live-Talk, was sein Geheimnis fürs Jungbleiben und sein Rezept zum Älterwerden ist.



Der Musiker sprach jetzt in einem Interview mit Moderatorin Uta Bresan (57) darüber, dass er auch mit 80 Jahren noch lange nicht daran denken würde, mit dem Musikmachen aufzuhören. Vor allem das Weitermachen halte den Star jung und er betonte, dass es noch so viel zu tun gäbe.

Frank Zander will sich auch mit 80 noch nicht zur Ruhe setzen

Der 80-Jährige, der für sein großes Herz bekannt ist und jedes Jahr Obdachlose zu einem großen Weihnachtsessen zu sich einlädt, erzählte: „Was hält mich jung? Ich denke mal das Weitermachen! Es gibt nur eins: Machen! Und dann natürlich mal so ein kleines Bierchen.“ Auch seine verspielte Art trage dazu bei, dass er sich sowieso niemals wirklich alt fühlen würde. „Ich werde ja nie erwachsen. Ich bin sehr verspielt. Das merkt man an vielen Dingen”, erklärte er mit einem verschmitzten Lächeln.

Der Musiker plauderte zudem darüber, dass er auch mit 80 noch so viel vorhabe und ihn auch seine Familie jung halten würde. Er enthüllte: „Wichtig ist, dass man mit Lust weitermacht. Es gibt noch so viel zu tun und noch so viele armen Menschen einzuladen.” Über seine Familie schwärmte der „Nur nach Hause“-Hitmacher: „Eine tolle Familie zu haben, das ist schon ein Hauptgewinn.” Das Rezept des Sängers zum Jungbleiben scheint zu wirken, da der Berliner auch mit seinen 80 Jahren noch einen so jugendlichen Tatendrang verspürt!