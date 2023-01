„Macht total Sinn für mich“: Marc Terenzi will Verena Kerth nach Dschungelcamp Antrag machen

An Tag 7 des Dschungelcamps erzählte Verena Kehrt einem mittelmäßig interessierten Papis Loveday von ihren Hochzeitsplänen. Was wohl Marc Terenzi dazu sagt? (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & IMAGO/Chris Emil Janßen

An Tag 7 des Dschungelcamps erzählte Verena Kehrt einem mittelmäßig interessierten Papis Loveday von ihren Hochzeitsplänen. Was wohl Marc Terenzi dazu sagt?

Auch wenn sie derzeit nicht bei allen der anderen Teilnehmern im Dschungelcamp einen guten Stand hat und auch beim Publikum zunehmend in Ungnade fällt – ihr Freund Marc Terenzi (44) hält zu Verena Kerth (41). Als „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“-Moderator Jan Köppen (39) den Musiker fragt, wer denn sein Favorit sei, antwortet er: „Natürlich Verena“. Er glaubt, sie habe noch viel mehr zu sagen, sei sehr lebenslustig und besitze viel Teamgeist.

Als sich Model Papis Loveday (47) zu Verena setzt, fängt diese ein Gespräch über Paris an. Dort hätte sie einen Verlobungsantrag bekommen. Sie sei schon zweimal verlobt gewesen, aber es sei nie zur Hochzeit gekommen. „Wow“, antwortet Papis nicht sonderlich beeindruckt. In der Privatheit des Dschungeltelefons meint Verena: „Es kann ja nicht sein, dass ich in meinem Leben nicht heirate“. Munter plaudert sie im Camp weiter: „Viele wollen ja gar nicht heiraten, aber ich schon.“

Verena Kehrt malt sich schon ihre Traumhochzeit aus

Wie ihre Hochzeit dann einmal aussehen soll, darüber hat Verena scheinbar schon recht konkrete Vorstellungen. Mehrere Tage müssten die Feierlichkeiten andauern. „Ich sehe das schon so prinzessinenmäßig“, führt die Blondine weiter aus. Das trifft sich gut, denn ihr Freund Marc Terenzi scheint nicht abgeneigt. Gegenüber RTL sagte er: „Ich finde das total süß, dass sie darüber redet. Ich finde das voll süß. Ich finde das perfekt. Sie sieht das genauso wie ich!“