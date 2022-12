„Dachte, ich werde heute sterben“: „Goodbye Deutschland“-Star Lisha spricht über Zeit im Krankenhaus

Lisha und Lou lassen die schlimmste Nacht ihres Lebens Revue passieren. Lou hatte noch nie solche Angst um seine Frau und auch Lisha dachte, sie würde sterben. © Instagram

Mallorca – Der Schock sitzt immer noch sichtlich tief bei dem YouTuber-Pärchen Lisha (36) und Lou (33) Savage. Am vergangenen Samstag kam die 36-Jährige ins Krankenhaus – das teilte ihr besorgter Ehemann via Instagram mit der Öffentlichkeit, ließ allerdings weitere Details aus. Zwei Tage später klärt das „Goodbye Deutschland“-Paar seine Fans nun in einem neuen YouTube-Video auf: Lisha erlitt eine „sehr, sehr starke Panikattacke“.

Es ist das erste Video auf ihrem Kanal seit anderthalb Jahren und alles andere als lustig und unterhaltsam, sondern die beiden sprechen über die Nacht, in der Lisha dachte, sie müsste sterben. Es ist ein Thema, das nicht einfach in einer Instagram-Story angeschnitten werden kann, finden die Realitystars und nehmen sich stattdessen in einem 24-minütigen Video die Zeit, den Tag Revue passieren zu lassen.

Lisha: „Alles deutete auf einen Herzinfarkt hin“

Lisha und Lou sind noch sichtlich aufgewühlt und alleine der Gedanke an die Nacht sorgt bei der Influencerin wieder für Atemnot. Die 36-Jährige litt unter brennenden Schmerzen, Atemnot und Herzrasen. Es habe sich angefühlt, als würde ihr jemand ein Korsett vom Hals bis zur Taille immer fester schnüren und ihr Herz habe noch nie so doll geschlagen. „Alles, was ich in dem Moment hatte, hat auf einen Herzinfarkt gedeutet“, erklärt die Beauty und die Symptome wurden nur schlimmer. Lisha dachte, sie würde sterben.

Ihr besorgter Ehemann versuchte schließlich telefonisch Hilfe zu ordern – ein Arzt hätte aber 45 Minuten gebraucht, um seiner Liebsten zu helfen. Für Lou keine Option - beide dachten, Lisha würde keine 45 Minuten mehr leben. Also raste der 33-Jährige mit seiner Lisha ins nächstgelegene Krankenhaus. Dort wurde der YouTube-Star etlichen Tests und Check-Ups unterzogen und es gab Entwarnung: Es ist kein Herzinfarkt.

Sowohl Lou als auch Lisha selbst hatten Sorge, dass der Kollaps ihres Körpers etwas mit der Hardcore-Diät zu tun haben könnte, der sich die TV-Schönheit seit acht Monaten unterzieht. „Das ist jetzt die Quittung dafür“, waren Lishas Gedanken. Aber auch hier gab es Entwarnung – es war eine heftige Panikattacke und Stress der Auslöser. Nun will die Beauty kürzertreten, denn solch eine Nacht wollen die beiden Influencer nicht wieder erleben.