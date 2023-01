„Es war Schicksal“: So lernte Anna-Carina Woitschack ihren neuen Partner kennen

Nach der Trennung von Ex Stefan Mross ist Anna-Carina Woitschack wieder vergeben. Wie sie ihren jetzigen Partner kennengelernt hat, erzählte sie kürzlich im „Bunte“-Interview.

Linz - Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (30) hat sich in einem exklusiven Interview mit einem Klatschmagazin über ihre neue Liebe geäußert. Nach sechs Jahren mit Stefan Mross (47) – davon drei Jahre Ehe – gab das einstige Schlager-Traumpaar im November letzten Jahres seine Trennung bekannt. Nun hat sich die beliebte Sängerin scheinbar erholt und auch eine neue Beziehung. Bunte verriet sie, wie sie den Mann an ihrer Seite kennengelernt hat.

Gerade in einer Zeit, in der Anna-Carina Woitschack ihren Auszug aus dem gemeinsamen Zuhause mit Stefan Mross vorbereitete, habe sie ihren Daniel online kennengelernt. Dass er sie ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt auf Instagram angeschrieben habe, betrachtet sie als „Schicksal“. Weiter erzählte sie, sie und ihr Freund seien „sehr glücklich und verliebt“, gingen die Beziehung aber langsam an.

Ihre Fans wünschen Anna-Carina Woitschack alles Gute

Dass es im Leben der blonden Sängerin eine neue Liebe gibt, wissen ihre Follower schon etwas länger. Zu Weihnachten postete Anna-Carina Woitschack einen Weihnachtsgruß auf ihrem Instagram-Account. Auf dem Foto sah man sie eng umschlungen mit einem unbekannten Mann vor einem geschmückten Weihnachstbaum sitzen. Das Paar scheint seine Beziehung im Moment noch relativ privat zu behandeln, und das Gesicht des jungen Herren blieb auf dem Foto verdeckt. Das Bild wurde von den Fans trotzdem mit guten Wünschen und viel Freude über das neue Glück kommentiert.