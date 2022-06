„Es war so toll“: „Der Bergdoktor“-Stars schwärmen nach großem Fantreffen in Österreich

„Der Bergdoktor“ hat viele Fans! © Erika Hauri

Beim „Der Bergdoktor“-Fantreffen in Österreich sind nicht nur die Fans total begeistert, sondern auch die Stars der Serie. Auf der Bühne beantworten sie Fragen und plaudern auch ein paar Geheimnisse aus.

„Der Bergdoktor“-Fans durften ihre Stars jetzt hautnah miterleben. In dem kleinen Ort Going, in dem auch die Serie spielt, durften die Fans den Schauspieler jetzt Fragen stellen. Auch einige Geheimnisse wurden ausgeplaudert. Insgesamt haben 1300 Leute Karten für das Event ergattern können. Die Kulisse in den Alpen konnte sich sehen lassen und es wurden fleißig Autogramme unterschrieben.

Aber nicht nur die Fans waren begeistert. Auch die Stars schwärmten von der Veranstaltung. Schauspielerin Ronja Forcher sagte später: „Es war so schön, ich kann nicht mehr lächeln, nicht mehr reden. Es war so toll, alle zu sehen.“ Auch ihre Kollegin Andrea Gerhard kann das nächste Event kaum erwarten: „Ich freue mich schon auf den nächsten Fantag!“

Die Geheimnisse der „Bergdoktor“-Stars

Andrea plauderte aus, dass sie sich von ihrer ersten Gage einen Wagen für ihre Barbiepuppe kaufte. Schauspieler Hans Siegl verrät, dass er wegen der Serie spanisch lernen musste, weil sie ein großer Hit in Spanien sei. Auch seiner Frau machte er ein Liebesgeständnis. Er sagt, dass er seiner Rolle in „der Bergdoktor“ gerne erklären würde, wie man eine glückliche Ehe führt. Darauf erntet er tosenden Applaus vom Publikum.