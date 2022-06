„Es wird sehr emotional“: Angelo Kelly freut sich auf erste große Familientour „nach langer Zeit“

Eine neue Tour von Angelo Kelly und Familie wird schon lange herbeigesehnt. Jetzt ist die Vorfreude sowohl bei den Musikern als auch bei den Fans groß. (Fotomontage) © IMAGO / Future Image & Instagram/Angelo Kelly

Angelo Kelly geht wieder auf Tour! Diesmal aber nicht alleine, sondern mit seiner Familie. Das kündigt der Musiker jetzt auf Instagram an. Er postet ein Bild mit Kindern und Frau, wie sie auf der Wiese liegen. In dem Text darunter verrät er, dass er schon ganz aufgeregt sei.

Auch weitere Informationen schreibt er in den Post. Der Sänger sagt: „Wir können es kaum glauben, aber in 3 Wochen beginnt endlich unsere Irish Summer Tour in Würselen (bei Aachen). Und dann stehen wir das erste Mal nach langer Zeit wieder auf der Bühne. Es wird sehr emotional- We can’t wait.“ Die Fans dürfen sich also auf ein Feuerwerk der Emotionen freuen.

Angelo Kelly & Family wieder auf Tour: Die Vorfreude ist bei den Fans groß

Nicht nur Angelos, auch die Vorfreude der Fans macht sich unter dem Post bemerkbar. Eine Userin ist auch schon ganz ungeduldig: „Oh, jaaaaa. Ich kann es kaum erwarten.“ Eine andere kommentiert: „Es ist so schön, dass wir euch endlich wieder live erleben dürfen.“