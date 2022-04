„Es wird spannend“: Heißersehntes erstes Album von Julian Reim für Mai angekündigt

Instagram-Ankündigung

Jetzt hat Julian Reim (26) verkündet, dass er bald sein erstes Album herausbringt. Der Schlagersänger hatte erst vor kurzem auf Instagram seinen Fans berichten müssen, dass sich die Veröffentlichung seines Albums „In meinem Kopf“ nach hinten verschiebt. Nun steht aber fest, dass seine Fans nicht mehr lange warten müssen.

Nun hat Julian Reim ein Foto von sich auf Instagram gepostet. Darauf ist er lachend vor einer weißen Wand zu sehen und über ihm steht in roten Buchstaben der Schriftzug: „Ariola“.

Unter sein Bild schreibt Julian Reim: „Ich weiß, es war lange still um mich, aber ich habe meine ganze Energie in die Finalisierung von meinem Album „In meinem Kopf“ gesteckt. Und ja… jetzt ist es wirklich fertig! Und ich kann ehrlich sagen, ich und wir alle im Team Julian sind wirklich stolz auf diese Platte. Das einzige, was jetzt noch fehlt seid ihr und Eure Ohren. Nur noch einen Monat, dann ist es so weit!!! Am 6.5.2022 könnt ihr das Ding streamen, kaufen und vor allem hören. Und natürlich ist für die Veröffentlichung einiges geplant! Es wird spannend!“

Die Fans freuen sich schon auf das neue Album

Diese Ankündigung stößt auf offene Ohren, denn Julian Reims Fans sind begeistert. Unter dem Post werden einige freudige Kommentare veröffentlicht. So schreibt jemand: „Ich habe mir dein Album schon vorbestellt und freue mich riesig darauf.“ und ein anderer Fan kommentiert: „Ja endlich. Ich freu mich schon auf dein Album.“ Die Stimmung unter dem Instagram Post ist voller Vorfreude und alle können es kaum noch erwarten. Bald ist es so weit, am 06. Mai wird sein Album veröffentlicht.