„Ok Ciao, ich bin raus“: ESC-Vorgabe sorgt für kurzen Schock-Moment bei Kandidat

Von: Judith Braun

Malik Harris ist einer der sechs Acts, die beim ESC-Vorentscheid antreten wird. © Screenshot/eurovision.de

Malik Harris ist einer von sechs Acts, die beim ESC-Vorentscheid antreten. Bei der Live-Bekanntgabe bekam er allerdings eine Information, die ihn beinahe hinschmeißen ließ.

Turin - Der „Eurovision Song Contest“ ist der größte Musikwettbewerb der Welt. Im Mai 2022 findet das Event zum 66. Mal statt. Da die italienische Rockband „Måneskin“ im vergangenen Jahr den Sieg nach Hause holte, wird der ESC dann in diesem Jahr in Turin in Italien ausgetragen werden. Welcher Act für Deutschland antreten wird, entscheidet sich im Vorentscheid „Germany 12 points“ am 4. März 2022. Vorab wurden am Donnerstag (10.2.) sechs Künstler und Künstlerinnen in einer Pressekonferenz vorgestellt, für die die Zuschauer beim Event im März voten können. Unter den Kandidaten befindet sich auch Sänger Malik Harris. Doch als er bei der Bekanntgabe der Teilnehmer über eine Vorgabe für den Vorentscheid informiert wird, will er direkt hinschmeißen.

ESC-Vorentscheid: Als Kandidat bei Live-Bekanntgabe das erfährt, will er direkt hinschmeißen

Malik Harris stammt aus Landsberg in der Nähe von München. Seine Affinität zur Musik wurde ihm bereits von seiner Familie mitgegeben. Sowohl von seiner Mutter als auch von seinem Vater sei er musikalisch beeinflusst worden, erzählte er Moderatorin Alina Stieger am Donnerstag beim Presseevent der ARD. Dabei ist sein Vater kein Unbekannter. Ricky Harris machte sich zwar nicht durch die Musik, dafür aber als Moderator einen Namen. Von 1999 bis 2000 moderierte er seine eigene Talkshow „Ricky!“ beim Privatsender Sat.1.

Nun will also sein Sohnemann Malik beim ESC für Deutschland antreten. In seinem Song „Rockstars“ besingt der 24-Jährige seine unbeschwerte Kindheit, die eben vor allem durch die Lieblingsmusik seiner Eltern geprägt war. Wie auch alle anderen Acts, die sich bei diesem Event vorstellten, wollte Moderatorin Alina Stieger von ihm erfahren, wie er sich seinen Auftritt beim Vorentscheid im März vorstellt. Allerdings musste er zunächst eine Vorgabe verkraften, die ihn sichtlich enttäuschte. Denn Steiger teilte dem Hundeliebhaber mit, dass auf der Bühne leider keine Hunde erlaubt seien, woraufhin er einen radikalen Schritt ankündigte: „Ok Ciao, dann bin ich raus.“

ESC-Vorentscheid: Malik Harris will für Deutschland in Turin antreten

Doch seine Fans dürfen aufatmen: Natürlich machte Malik nur einen Spaß und meinte diese Aussage ganz und gar nicht ernst. Somit darf das Publikum weiterhin gespannt sein, wie er seine Performance auf der großen Vorentscheid-Bühne im März tatsächlich gestalten wird. (jbr)