ESC 2023 in der Ukraine? Sänger verspricht: „Wenn wir siegen, findet er in der Ukraine statt“

Von: Matthias Kernstock

Oleg Psyuk, Sänger der ukrainischen Band Kalush Orchestra, glaubt daran, dass der ESC 2023 in der Ukraine stattfinden könnte. © Antonio Calanni dpa

Die Ukraine gilt als Favorit beim „Eurovision Song Contest“ 2022 in Turin. Sollte das Land, das gerade einem Krieg gegen Russland ausgesetzt sieht, gewinnen, verspricht „Kalush Orchestra“-Sänger Oleg Psyuk: „Wenn wir siegen, findet er in der Ukraine statt.“

Turin - Der Countdown zum ESC-Finale 2022 in Turin läuft. In Deutschland überträgt Das Erste ab 20.15 Uhr, Moderatorin Barbara Schöneberger wird die Punkte (alles über die Punktevergabe beim ESC) der Jury und der TV-Zuschauer verkünden. Die größte Musikshow der Welt sucht den einen Gewinner unter den 25 Finalisten.

Ukraine gilt bei Buchmachern als Favorit auf Gewinn des ESC 2022 in Turin

Als Favorit auf den ESC-Sieg 2022 ‚(hier alle Länder, die teilnehmen) gilt bei den Buchmachern die ukrainische Band Kalush Orchestra. Das Lied „Stefania“ könnte aus Solidarität mit dem Land, das von Russland in einen Krieg gezwungen wurde, zum Gewinner des ESC am 14. Mai 2022 gewählt werden.

Der deutsche ESC-Startet Malik Harris spielte in Turin mit der ukrainischen Band Kalush Orchestra. © Mario Hanousek

„Wir sind hier beim ESC in einer Zeit, in der die ukrainische Kultur zerstört werden soll“, sagte Psiuk. „Wir wollen mit unserer Teilnahme zeigen, dass sie am Leben ist – und bleiben wird.“ Per Sondergenehmigung durften der Sänger und seine Band nach Italien reisen. Ein Mitglied der Band blieb in der Ukrainer zurück und kämpft derzeit im Großraum Kiew in der ukrainischen Armee. Proben konnte die Band erst in Turin.

Trotz des Krieges in der Ukraine rechnet der ukrainische ESC-Star Oleg Psiuk im Falle eines Sieges fest mit einem Eurovision Song Contest 2023 in seiner Heimat. „Wenn wir gewinnen, wird der ESC 2023 in einer neuen, glücklichen, geeinten Ukraine stattfinden“, sagte der Sänger des Kalush Orchestra am Donnerstag bei einem Empfang der Deutschen Botschaft in der diesjährigen ESC-Gastgeberstadt Turin.

Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Reporter Mario Hanousek aus Turin, dpa