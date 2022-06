Für 900.000 Euro: ESC-Gewinner Kalush Orchestra versteigern Mikrofonpokal

Unterstützung des ukrainischen Militärs: Kalush Orchestra versteigerten ihren ESC-Preis für eine stolze Summe. Die Band verkaufte ihre Siegertrophäe bei einer Versteigerung.

Ukraine – Stolze Summe für ihre ESC-Siegertrophäe! Die ukrainische Band Kalush Orchestra, die die Gewinner des Eurovision Song Contest 2022 sind, hat ihre Auszeichnung versteigert und will dadurch das ukrainische Militär inmitten des Russland-Ukraine-Kriegs unterstützen.



Die Musiker traten Mitte Mai bei dem weltweit größten Musikwettbewerb im italienischen Turin auf, wo sie ihren Song „Stefania“ zum Besten gaben und mit ihrer Performance die Stimmen der Zuschauer in Europa für sich gewinnen konnten. Dabei konnte die Musikgruppe mit insgesamt 631 Punkten den ersten Platz belegen und sich gegen die Songs der Bands anderer Länder durchsetzen. Das Kalush Orchestra konnte am Ende der Show nicht nur das Siegertreppchen besteigen, sondern auch die Trophäe in Form eines Mikrofons mit nach Hause nehmen. Ihre Siegertrophäe behielten die Künstler jedoch nicht für sich selbst und versteigerten den Preis Berichten von „t-online.de“ zufolge für einen guten Zweck auf Facebook.

ESC-Gewinner Kalush Orchestra: Versteigerung ihres Mikrofonpokals

Die ESC-Gewinner verkauften ihre Auszeichnung dabei für einen stolzen Preis von 900.000 US-Dollar (etwa 835.000 Euro), was sie ihren Followern über ihren offiziellen Instagram-Account mitteilten. Über ihre Social-Media-Plattform hatte die Band zuvor verkündet, dass mit dem durch die Aktion gewonnenen Geld Drohnen für das Militär der Ukraine gekauft werden sollen. In einem Facebook-Posting ist zu erkennen, dass es das IT-Unternehmen Whitebit war, das den ESC-Pokal erwarb.