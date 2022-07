Nach Schlagerstar Jürgen Drews: Auch Ralph Siegel leidet an Nervenerkrankung

Von: Lisa Klugmayer

Genauso wie Schlagerstar Jürgen Drews leidet der Musikproduzent an der Nervenkrankheit Polyneuropathie. In Rente gehen, kommt für ihn aber noch nicht infrage. (Fotomontage) © dpa/Ursula Düren & IMAGO/MiS

Schreckensnachricht von Ralph Siegel. Genauso wie Schlagerstar Jürgen Drews leidet der Musikproduzent an der Nervenkrankheit Polyneuropathie. In Rente gehen, kommt für ihn aber noch nicht infrage.

München - Nachdem er 2021 seine Nervenkrankheit öffentlich gemacht hat, gab Schlagersänger Jürgen Drews vor wenige Tagen bekannt, dass er im Herbst in Schlagerrente geht. Nun spricht auch Musikproduzent Ralph Siegl über Polyneuropathie, denn auch er leidet an der Nervenkrankheit. Aufhören will er aber noch nicht.

Anfang 2021 gab Jürgen Drews (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) bekannt, dass er an einer Nervenkrankheit leidet. „Bei mir wurde eine periphere Polyneuropathie festgestellt“, erklärte er. Dabei sind mehrere periphere Nerven, also etwa in den Armen und Beinen, beeinträchtigt und funktionieren nicht mehr richtig. Oftmals kommt es dann zu Schmerzen, Kribbeln und Taubheitsgefühlen.

Ralph Siegel und Jürgen Drews beim Oktoberfest © Sigi Jantz

Wie Ralph Siegel nun verrät, leidet er ebenfalls an Polyneuropathie. „Die Diagnose bekam ich vor etwa einem dreiviertel Jahr. Es fing an mit Schmerzen in meinen Füßen. Ich konnte kaum gehen und stehen“, so der Musikproduzent im Bild-Interview. Zur Linderung bekommt er Medikamente, heilbar ist die Nervenkrankheit aber nicht.

Aufhören kommt nicht infrage: Ralph Siegel leidet an derselben Nervenkrankheit wie Jürgen Drews

Auch, wenn Ralph Siegel und Jürgen Drews im selben Alter ist, kommt die Schlager-Rente für den Musikproduzenten nicht infrage. „Ich habe Respekt vor der Entscheidung von Jürgen, dass er sich zurückzieht“, erklärt er weiter. „Aber ich arbeite weiter – auch im Sitzen. Ein neues Musical ist schon in Planung“.

Am 9. Juli 2022 fand die große Schlagerstrandparty statt. Mit dabei war auch der König von Mallorca. Nachdem er seinen Mega-Hit „Ein Bett im Kornfeld“ zum Besten gab, verkündete Jürgen Drews danach, dass er in Schlager-Rente geht. Verwendete Quellen: bild.de