Schlager-Schönheit: Fährt SIE für Deutschland zum ESC? Sie würde ihre berühmte Mutter beerben

+ © Guenter Hofer/imago Ist sie die ESC-Kandidatin für Deutschland? Marie Reim bei der „Giovanni Zarrella Show“. © Guenter Hofer/imago

Schon lange ranken sich ESC-Gerüchte um diese berühmte Schlager-Schönheit. Tritt sie heuer für Deutschland beim Eurovision Song Contest an?

Berlin/Turin - Der Eurovision Song Contest* (ESC) findet am 14. Mai in Turin (Italien) statt. Wer soll Deutschland dort vertreten? Am 10. Februar wird das Geheimnis gelüftet, welche Musikerinnen und Musiker ins Rennen um die deutsche Teilnahme am ESC-Finale 2022 gehen. Doch schon im Vorfeld kocht die Gerüchteküche.

Schlager-Schönheit soll heiße Kandidatin sein: Holt sie den ESC-Pokal nach Deutschland?

ESC-Fans diskutieren im Netz über mögliche Teilnehmer. Ein Name wird dabei als heißer Tipp gehandelt: Marie Reim. Die 21-Jährige ist die Tochter von Schlager*-Star Matthias Reim* (64) und seiner Ex-Frau Michelle (49).

ESC 2022: Wird sie für Deutschland ins Rennen gehen?

Auf Instagram kündigt Marie Reim, die ebenfalls als Schlagersängerin erfolgreich ist, schon Ende Januar Neuigkeiten an. Unter einem Selfie fragt sie ihre Fans damals: „Mal nur so gefragt… wärt ihr bereit für ein paar tolle News?“ Damit traf sie genau den Nerv ihrer Abonnenten. Die reagierten mit „Ich bin bereit“, oder „na klar freuen wir uns auf News“. Einer schrieb: „Nur wenn es um ein neues Album geht.“

Ob ein neues Album Grund für die Geheimniskrämerei ist? Reim hält sich bislang bedeckt. Am 8. Februar, gab sie dann den exakten Zeitpunkt bekannt, wann ihre Fangemeinde die Neuigkeiten erfahren wird: „Ahhhh LEUTE !! Morgen verkünde ich euch TOLLE NEWS!!!! Ich kann’s kaum erwarten!! Alsooo bisss morggeeeennn“, schrieb Marie Reim unter ein neues Bild von ihr.

Ist sie die ESC-Kandidatin für Deutschland? Auf Instagram brodelt die Gerüchteküche

Ihre Fans ließ sie also erneut gespannt zurück und befeuerte die Gerüchteküche sogar noch weiter. Denn in ihrer Story vom 8. Februar schrieb Reim noch einmal „Morgen gibt es aufregende News.“ Und fragte ihre Fans: „Worum könnte es gehen?“ Die stellten die wildesten Vermutungen an. Von ihrer möglichen Teilnahme bei „Let‘s Dance“ oder „The Voice Kids“ war alles dabei. Einer vermutete sogar Baby-News, die Reim aber verneinte.

Die Vermutung eines Fans, sie würde am ESC-Vorentscheid teilnehmen, kommentierte sie jedoch nur mit einem nachdenklichen Smiley und einem mit Herzaugen. Soll diese kryptische Botschaft der Beweis sein?

Wird sie Deutschlands ESC-Kandidatin und tritt damit in die Fußstapfen ihrer Mutter?

Erfolg hätte die junge Schlagerschönheit beim ESC bestimmt. Denn ihre Mutter Michelle gewann im März 2001 die Vorentscheidung zum ESC und vertrat anschließend Deutschland im Mai 2001 in Kopenhagen, wo sie den achten Platz belegte.

Beim großen ESC-Tag der ARD am 4. März darf das Publikum dann entscheiden, wer für Deutschland beim ESC in Turin auf der Bühne stehen wird. Die Sendung „Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid“ wird von 20.15 Uhr an live aus Berlin in allen Dritten Programmen der ARD übertragen und von Barbara Schöneberger moderiert. Zudem spielen die Popwellen der ARD an dem Tag die Lieder der Kandidatinnen und Kandidaten und rufen zur Abstimmung auf. Der Act mit den meisten Abstimmungspunkten wird schließlich am 14. Mai im ESC-Finale auftreten. (oy mit dpa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA