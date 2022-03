ESC-Siegerin flüchtet mit Kindern aus der Ukraine: vier Tage mit Kindern im Auto verbracht

Von: Linda Rosenberger

Jamala gewann 2016 den „Eurovision Song Contest“, nun muss die Ukrainerin aus ihrem Heimatland flüchten (Fotomontage) © Sergey Dolzhenko/dpa/picture alliance & Screenshot/Instagram/Jamala

Unzählige Menschen haben die Ukraine bereits verlassen, um ihr Leben zu retten. So auch die ESC-Siegerin Jamala, die mit ihren Kindern aus ihrer Heimat floh.

Kiew - Krieg. Mitten in Europa. Was uns eigentlich vorkommen sollte wie traurige Erinnerungen aus längst vergangenen Zeiten, ist inzwischen wieder zur traurigen Realität geworden. Seit die ersten russischen Truppen am 24. Februar 2022 ihre Angriffe auf die Ukraine gestartet haben, herrscht dort der absolute Ausnahmezustand. Unzählige Menschen haben ihr Land bereits verlassen. Zu ihnen gehört unter anderem Jamala (38), die Gewinnerin des „Eurovision Song Contests“, wie tz.de berichtet.

ESC-Siegerin Jamala spricht nach russischer „Militäroperation“ in der Ukraine von einem „Krieg ohne Regeln“

Ein „Krieg ohne Regeln“, so beschreibt Ukrainerin Jamala auf ihrem Instagram-Account, was in ihrem Heimatland gerade geschieht. Die ESC-Gewinnerin nutzt die Social-Media-Plattform und schildert, wie sie bei „Bombenlärm in einer Viertelstunde ihr wichtigstes Hab und Gut zusammengepackt“ habe, um mit ihren beiden Kindern aus der Ukraine zu fliehen. Den Vater, ihren Ehemann, mussten die drei nach einer Anordnung der ukrainischen Regierung dabei zurücklassen.

Doch um den Nachwuchs in Sicherheit zu bringen, nahm Jamala die Strapazen der Flucht auf sich und machte sich mit ihnen auf den Weg nach Istanbul, wo sie inzwischen bei ihrer Schwester Unterschlupf gefunden hat. Welche dramatischen Umstände Mutter und Kinder dabei aber über sich ergehen lassen mussten, hat die Sängerin auf Instagram weiter dokumentiert.

ESC-Siegerin Jamala flieht mit ihren Kindern aus der Ukraine - und verbringt vier Tage im Auto

Vier Tage habe sie mit ihren beiden kleinen Kindern im Auto verbracht, „ohne jegliche Verpflegung, an die im Schockzustand niemand auch nur dachte“, schildert Jamala die Umstände ihrer Flucht aus der Ukraine weiter. „Zwei Kilometer in vier Stunden – so sind wir vorangekommen“, ergänzt die ESC-Siegerin. Die Zuversicht verloren hat die zweifache Mutter allerdings nicht: „Wir werden es schaffen! Die Ukraine wird nicht besiegt werden!“, gibt sich Jamala kämpferisch.

Jamala ist sie allerdings nicht die einzige Prominente, die von dem Krieg inmitten Europas betroffen ist und ihr Schicksal mit der Öffentlichkeit teilt. So leidet auch Motsi Mabuse, deren Ehemann Ukrainer ist und deren Schwiegereltern immer noch dort leben, unter der furchtbaren Situation. Kürzlich hat die „Let‘s Dance“-Jurorin sogar eine Sammelstelle für das durch die Kämpfe geschändete Land eröffnet.