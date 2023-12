Panne an Weihnachten: Andrea Bergs Hund brachte Fest in Gefahr

Andrea Berg steht für das Festessen an Weihnachten stets selbst am Herd. Ihr Hund Elvis machte ihr vor einigen Jahren jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Aspach – Bei Andrea Berg (57) geht es an Weihnachten traditionell zu. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Ulrich Ferber (64) bewohnt die Schlager-königin einen idyllischen Bauernhof im baden-württembergischen Aspach und während der Feiertage wird hier vor allen Dingen Wert auf klassische Hausmannskost gelegt.

Damit auch alles wirklich so schmeckt, wie die „Du hast mich tausendmal belogen“-Interpretin und ihr Partner es sich vorstellen, stehen Andrea und Uli für den Weihnachtsschmaus selbstverständlich selbst am Herd. Normalerweise läuft die Zubereitung des Bratens auch ohne größere Zwischenfälle ab — doch vor einigen Jahren brachte Andreas Hund das Festessen in erhebliche Gefahr.

Andrea Bergs Hund schlich sich an Weihnachten in die Küche

Andrea Berg und Ulrich Ferber wissen ganz genau, was sie an Weihnachten essen wollen: Sauerbraten, Rotkohl und Knödel kommen nämlich jedes Jahr in Aspach auf den Tisch. Im Gespräch mit Schlager.de berichtet die Sängerin, weshalb ein Weihnachten vor längerer Zeit jedoch fast ohne Kartoffelbeilage auskommen musste.

„Am ersten Weihnachtsfeiertag hatte ich in guter Teamarbeit mit meinem Mann alles vorbereitet und wir sind lediglich für ein paar Minuten aus der Küche gegangen“, erzählt Berg im Interview. Ihre kurze Abwesenheit kam Herrchen und Frauchen letztendlich jedoch teuer zu stehen, denn Hund Elvis nutzte die Gunst der Stunde.

Andrea Berg nahm das Missgeschick an Weihnachten mit Humor

„Als wir zurückkamen, war von den Knödeln nur noch die Hälfte übrig“, berichtet Andrea Berg über ihr Weihnachtsessen vor einigen Jahren. „Uli und ich haben uns angeschaut und laut losgelacht. Unser Berner Sennenhund Elvis hatte unsere Abwesenheit genutzt und einfach schon mal vorgekostet…“ Dass sie ihrem geliebten Vierbeiner das Missgeschick nicht übel nehmen kann, stand für die Schlagerikone aber von vornherein fest. Immerhin hatte auch Elvis ein Festessen verdient. „Wir sind auch ohne Knödel satt geworden“, resümiert Berg den Vorfall mit Humor.

Andrea Berg kocht an Weihnachten selbst – doch ihr Hund hat das festliche Menü aufgefressen. © Imago/ Future Image

Dieses Jahr war Andrea Berg schon früh in Weihnachtsstimmung. Immerhin hat sie schon vor ein paar Wochen ein Album mit festlicher Musik herausgebracht. Weil sie die Platte zuvor im großen Stile angepriesen und beworben hatte, waren viele Fans nicht gut auf ihr Idol zu sprechen. Sie fanden, Andrea Berg macht zu viel Werbung und waren deshalb sauer. Verwendete Quellen: Schlager.de