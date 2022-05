„Wie krass sich deine Mädels entwickelt haben“: Silvia Wollny teilt gemeinsames Bild mit Estefania

Von: Alica Plate

Silvia Wollny begeistert an der Seite von Tochter Estefania das Netz © Screenshot/Instagram/wollnysilvia

Silvia Wollny begeistert derzeit das Netz: An der Seite von Tochter Estefania strahlt sie um die Wette. Ein Foto, das Fans extrem zum Staunen bringt.

Ratheim - Die Wollnys (alle Informationen über die Großfamilie) sind nicht nur wöchentlich in ihrer Soap „Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie“ zu sehen, sondern begeistern auch auf Instagram ihre Fans. Denn die Sprösslinge von Familienoberhaupt Silvia Wollny haben sich mit den Jahren ganz schön verändert. Genau das stellte die 57-Jährige in einem gemeinsamen Posting mit Töchterchen Estefania nun unter Beweis.

Wollny-Töchter begeistern das Netz

Während ihre Töchter regelmäßig auf Instagram ihr Leben dokumentieren, ist Silvia Wollny nicht ganz so aktiv auf der Social-Media-Plattform. Dennoch postet auch sie hin und wieder neue Beiträge - ihr neustes Foto schoss dabei regelrecht durch die Decke.

An der Seite von Tochter Estefania Wollny grinst der TV-Star in die Kamera. Über 22.000 Likes hat das gemeinsame Bild schon. Auch in der Kommentarspalte kann man die Begeisterung der Fans erkennen. Denn der neue Look ihrer Tochter kommt bei Silvias Community extrem gut an.

„Wie krass sich deine Mädels entwickelt haben“: Silvia Wollny teilt gemeinsames Bild mit Estefania

Kürzlich überraschte Estefania ihre Fans mit einem neuen Look - die hübsche Wollny-Tochter hat sich einen neuen Haarschnitt verpassen lassen. Auf Instagram zeigten sich anschließend Fans der Blondine extrem begeistert. Auch auf Silvias Profil wird die 20-Jährige nun mit Komplimenten überschüttet.

„Estefania ist so mega hübsch“, kommentiert eine Followerin das gemeinsame Bild. „Wie krass sich alle Mädels entwickelt haben! Hab sie erst gar nicht erkannt“, fügt eine andere hinzu, während ein dritter meint: „Estefania du siehst klasse aus, ein schönes Foto von dir und deine Mama.“ Kommentare, die Mutter und Tochter erfreuen dürften.

Bei ihrem letzten Besuch im Supermarkt ist Silvia sämtliche Freude jedoch vergangen, denn die derzeitigen Preise brachte Silvia Wollny mächtig auf die Palme. Verwendete Quellen: Instagram.com/wollnysilvia