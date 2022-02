Estefania Wollny bringt eigenen Schmuck heraus

Von: Sarah Wolzen

Estafania Wollny macht bei Instagram eine Ankündigung © Instagram Screenshot: estefaniawollny21

Estefania Wollny geht unter die Schmuckdesigner. Wie die 19-Jährige nun bekannt gibt, bringt sie bald ihre eigene Schmucklinie heraus.

Ratheim - Estefania Wollny (19) ist ein wahres Multitalent! Die Reality-TV-Darstellerin ist nicht nur seit 2011 bei „Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie“ zu sehen. 2019 stellte die zweitjüngste Tochter von Matriarchin Silvia Wollny (56) bei Deutschland sucht den Superstar ihre Gesangskünste unter Beweis und ist inzwischen sowohl als Sängerin, als auch als Influencerin aktiv. Zuletzt begeisterte Estefania ihre Fans sogar frisch erschlankt mit ihrem neuen Look.

Estefania Wollny bringt eigene Schmucklinie heraus

Doch das scheint der 19-Jährigen noch nicht zu reichen. Bei Instagram verkündet die Blondine nun weitere große Neuigkeiten. Sie sei sehr stolz, die Neuigkeiten mit ihren Fans zu teilen, so Estefania in ihrer Instastory und zeigt auf zwei goldene Anhänger an ihrem Hals.

„Das sind meine eigenen Ketten, die ich bald rausbringen werde“, so Estefania. Schon bald will sie mit ihren über 354.000 Followern weitere News über ihre neue Schmuckkollektion teilen. „Aber Leute, ich bin richtig richtig verliebt!“, verrät Estefania schon jetzt sichtlich stolz.