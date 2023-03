„Die Wollnys“-Fans feiern rosa Haare von Estefania Wollny

Teilen

Estefania Wollny hat den Gang zum Friseur gewagt: Fans der Reality-Familie kommentieren ihre neuen rosa Mähne im Netz.

Köln – Seit ihrer Kindheit ist Estefania Wollny (21) im deutschsprachigen TV zu sehen. Als Mitglied der bekannten Wollny-Familie tritt sie regelmäßig an der Seite ihrer Mutter Silvia Wollny (58) und den zahlreichen Geschwistern vor die Kameras. Klar, dass Estefania selbstverständlich großen Wert auf ihr Aussehen legt. In der Vergangenheit war die angehende Sängerin stets mit langen blonden Haaren zu sehen. Doch jetzt hat Estefania den Gang zum Friseur gewagt und etwas Neues ausprobiert.

In einem Instagram-Reel zeigt die Wollny-Tochter ihre Typveränderung — und die kann sich mehr als sehen lassen. Was früher hellblond war, ist jetzt nämlich babyrosa. Damit folgt Estefania Wollny dem derzeitigen Trend zu Pastell-Haarfarben. Den Besuch in einem Kölner Haarsalon nahm die 21-Jährige übrigens nicht alleine vor: Ihre Schwester Sylvana Wollny (31) ließ sich ebenfalls eine neue Frisur verpassen. Im Gegensatz zu Estefania setzte Sylvana jedoch eher auf ein schlichtes Umstyling und blieb bei ihrem klassischen Blond.

Estefania Wollny polarisiert ihre Instagram-Follower mit einer rosa Mähne

In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags melden sich derweil zahlreiche Follower zu Wort, die ziemlich unterschiedliche Meinungen zu Estefania Wollnys neuer Frisur haben. „Gut schaut ihr aus“, schreibt beispielsweise eine Userin und eine weitere kommentiert: „Ich finde es steht ihr und es ist mal was anderes.“ Der Konsens der meisten Fans lautet dabei: Jeder sollte im Laufe seines Lebens mal eine verrückte Haarfarbe ausprobieren — immerhin wachsen Haare ja wieder nach.

Was für eine Veränderung: Estefania Wollny hat ihre blonden Haare rosa gefärbt. © Screenshot/Instagram/estefaniawollny21 (Fotomontage)

Doch nicht alle Instagram-Nutzer sind überzeugt von Estefanias Entscheidung, ihre Mähne rosa zu färben. „Blond sieht besser aus“, schreibt unter anderem ein Kommentator, der damit offenbar einigen anderen aus der Seele spricht. Glücklicherweise muss ausschließlich Estefania Wollny mit neuen rosa Locken zufrieden sein. Und ihrem Instagram-Post zufolge scheint das ganz klar der Fall zu sein.