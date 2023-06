Estefania Wollny stinksauer: Fans zerreißen ihr erstes Konzert

Von: Melanie Habeck

Mit dieser Reaktion hat Estefania Wollny nun wirklich nicht gerechnet: Ihre Follower ziehen im Netz bitterböse über ihr erstes Konzert her. Auf Instagram rechnet die Reality-TV-Bekanntheit nun mit ihren Hatern ab.

Kassel - So lange hat Estefania Wollny (21) auf diesen Moment hingefiebert: Am Wochenende gab sie in Kassel endlich ihr erstes Konzert – ein echter Meilenstein für die musikalische Karriere der Nachwuchssängerin. Doch anstatt sich mit dem „Die Wollnys“-Star zu freuen, lästert die Instagram-Community unter den Konzertvideos über den Auftritt. Ein absolutes No-Go für die Tochter von Silvia Wollny: Auf Instagram rechnet sie schonungslos mit ihren Hatern ab.

Estefania Wollny wehrt sich gegen die Kritik an ihrer Performance

Auf Instagram versorgt Estefania Wollny ihre Community regelmäßig mit Updates zu ihrer Musikkarriere. Voller Stolz teilt sie daher auch mehrere Videos von ihrem ersten Konzert, bei dem sie am Samstag gemeinsam mit Künstlern wie Stereoact und Pietro Basilein auf der Bühne in Kassel stand. Allerdings kommen die Clips bei den Social-Media-Usern nicht so gut an wie erhofft. Kommentare wie „Geht‘s noch schlechter?“ oder „Fremdschämen, ehrlich!“ bescheren der 21-Jährigen einen echten Shitstorm.

Diesen Spott lässt Estefania Wollny jedoch nicht lange auf sich sitzen. Sie deaktiviert kurzerhand die Kommentarfunktion und richtet sich mit einem Statement an ihre Follower. „Da ich es tatsächlich gar nicht so cool finde, wenn man versucht, jemanden, der sein erstes Konzert gibt und sich dafür wirklich den Arsch aufgerissen hat, sich so eine Mühe gegeben hat, dann teilweise so fertig zu machen. Ich finde, das gehört sich einfach gar nicht“, wehrt sich die Reality-TV-Darstellerin in ihrer Instagram-Story gegen den Hate. Sie macht deutlich, dass sie mit konstruktiver Kritik überhaupt kein Problem habe, dass einige User sich aber schlichtweg im Ton vergriffen hätten. „Aber trotzdem möchte ich da nicht die Möglichkeit geben, sich dann da so unter aller Sau unter den Videos zu äußern“, rechtfertigt sie ihre Entscheidung.

Erfolgreiche Wollny-Karrieren Nicht nur Estefania Wollny feilt gerade an ihrer Karriere. Auch Mutter Silvia hat sich ein zweites Standbein aufgebaut und gerade in der Türkei ihren eigenen Laden eröffnet.

„So unnormal schön“: Estefania Wollny kämpft für ihre Musikkarriere

Trotz der negativen Stimmen auf ihrem Social-Media-Kanal verbucht Estefania Wollny ihr erstes Konzert als vollen Erfolg. „Aber Leute, hier gibts nur positive Vibes. Es war ein unnormal schöner Abend. Und wir hatten richtig viel Spaß. Es war richtig cool. Deswegen: drauf geschissen“, zeigt sich die Musikerin selbstbewusst. Die Fans vor Ort hätten eine grandiose Stimmung verbreitet und den Tag somit unvergesslich für sie gemacht. „Dafür wollte ich mich auch nochmal bedanken, dass ihr diesen Abend mit den Künstlern und mir zusammen so wunderschön gemacht habt“, freut sie sich.

Es nicht das erste Mal, dass sich Estefania Wollny mit Hohn konfrontiert sieht: Nachdem sie 2019 bereits von Andrea Kiewel beim “ZDF-Fernsehgarten“ für ihre musikalischen Ambitionen belächelt worden war, machte sich auch „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross im vergangenen Jahr vor laufenden Kameras über die Nachwuchskünstlerin lustig und verwehrte ihr sogar den Handschlag. Mit Rückendeckung ihrer berühmten Mama Silvia fand die 21-Jährige im Netz daraufhin eindeutige Worte über den Volksmusiker. Von ihrem Traum, als Chartstürmerin durchzustarten, lässt sich Estefania offenbar weder von ihren Instagram-Followern noch von prominenten Widersachern abbringen. Verwendete Quellen: instagram.com/estefaniawollny21