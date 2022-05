Estefania Wollny verrät: Sie braucht 20-25 Minuten, um sich zu stylen

Bis zu einer halben Stunde benötigt Estefania Wollny um sich zu stylen © Instagram: estefaniawollny21

Estefania Wollny ist nicht nur musikalisch, sondern auch im Schminken und Stylen talentiert. Sie verrät auf Instagram, dass sie ungefähr 25 Minuten zum fertig machen braucht.

Ratheim - Estefania Wollny (20) hat sich in den letzten zwei Jahren enorm verändert. Der TV-Star ist vor den Augen vieler im Fernseher großgeworden. Mittlerweile ist sie schon 20 und steckt mitten in ihrer Musikkarriere. Auf Instagram verrät sie nun in einer Frage- und Antwortrunde wie lange sie braucht um sich fertig zu machen. Ein Fan fragt in ihrer Instagram-Story: “Wie lange brauchst du um dich ready zu machen?“

Estefanias Antwort kommt für manche wahrscheinlich etwas überraschend. Sie schreibt: “Haare und Make-up 25-30 Minuten“. Unter ihrer Antwort sieht man ein schwarz-weißes Selfie der Wollny-Schwester auf dem sie einen tollen aber eher aufwendig geschminkten Look trägt. Auch auf ihren anderen Instagram-Bildern sieht Estefania immer top gestylt aus. Der “Wollny“-Star scheint also nicht nur musikalisch talentiert zu sein, sondern auch mit Make-up gut umgehen zu können.

Fans sind begeistert

Auch ihre Fans sind nicht nur von ihrer Verwandlung, sondern auch von ihrer Musik begeistert. Ein Fan schreibt:“ Du bist eine sehr tolle Sängerin. Ich höre deine Lieder jeden Tag“. Estefania hat bereits 421.000 Follower auf Instagram.