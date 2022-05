„Wussten nicht, ob wir diesen Tag feiern können“: Estefania Wollny richtet rührende Worte an Sarafinas Zwillinge

Estefania Wollny gratuliert Sarafina und ihren Twins zum Geburtstag © Instagram/Sarafina Wollny & Instagram/Estefania Wollny

Emotionales Posting: Estefania Wollny verkündet rührende Worte über Sarafina Wollnys Zwillinge. Die Söhne des Stars hatten keinen einfachen Start ins Leben.

Ratheim bei Hückelhoven – Emotionale Worte an die Zwillinge! Estefania Wollny (20) teilte ein rührendes Posting, das sie pünktlich zum Geburtstag der Kinder ihrer Schwester Sarafina Wollny (27) an die süßen Babys richtete. Die „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“-Prominente sprach dabei darüber, dass die Zwillinge Emory Wollny und Casey Wollny keinen leichten Start ins Leben gehabt hätten und sich die gesamte Wollny-Familie deshalb umso mehr über die Gesundheit der Babys freuen würde.



Im Rahmen ihres Social-Media-Beitrags, den sie mit ihren Fans auf Instagram teilte, veröffentlichte die Schönheit einen niedlichen Videoclip und einen süßen Schnappschuss der beiden Zwillinge. In der Bildunterschrift ihres Postings schrieb die stolze Schwester der Mama der Zwillinge:

„Happy Birthday, an unsere kleinen Wunder. […] Heute vor einem Jahr habt ihr zwei, Emory und Casey, das Licht der Welt erblickt und wir wussten nicht, ob wir diesen Tag heute jemals mit euch feiern können.“ Die Schönheit erzählte auch, dass sie sehr dankbar dafür sei, dass sie jeden Tag miterleben könne, wie die Kinder wachsen: „Ich bin dankbar, dankbar dafür, dass ich jeden Tag sehen darf, wie ihr euch entwickelt, wie ihr groß werdet und wie wunderschön ihr seid.“

Die TV-Persönlichkeit fügte ihrem Social-Media-Beitrag hinzu, dass sie besonders stolz auf die beiden Kinder ihrer Schwester sei, da diese einen schwierigen Start ins Leben hatten und dabei ihre Stärke bewiesen. „Ich bin so unglaublich stolz auf euch zwei, ihr hattet keinen leichten Start ins Leben und habt jedem gezeigt, wie stark ihr seid, ihr habt gekämpft und uns zu den stolzesten und glücklichsten Menschen dieser Welt gemacht“, schwärmte der Star. Ihr rührendes Posting beendete sie mit den Worten: „Ich liebe euch so sehr, meine zwei kleinen Prinzen.“