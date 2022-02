„Ich liebe es“: Danni Büchner trägt dank Extensions nun lange Haare

Von: Alica Plate

Teilen

Danni Büchner trägt nun lange Haare © Screenshot/Instagram/dannibuechner

Danni Büchner hat eine Veränderung gewagt: Jahrelang zeigte sich die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin mit kurzen Haare, nun begeistert sie die Fans mit einer Löwenmähne der Extraklasse.

Mallorca - Danni Büchner (43) sorgt mit einer haarigen Veränderung für Begeisterung bei ihren Fans. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin hat sich für eine Typveränderung entschieden, die es in sich hat! Statt kurzer Mähne trägt der TV-Star nun lange Haare.

Bereits am 05. Februar kündigte Danni Büchner in ihrer Instagram-Story an, sich die Haare mit Extensions verlängern zu lassen. Ein Tag später setzt sie dieses Vorhaben dann in die Tat um. Mehrere Stunden verbringt sie damit, sich einzelne Strähnen einsetzen zu lassen und präsentiert das Ergebnis anschließend extrem stolz auf ihrem Profil. Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet.

Danni Büchner wagt eine Typveränderung

„Mit der Veränderung vom Umfeld ändert sich auch hin und wieder die Frisur. Ich liebe sie“, kommentiert sie ihren Schnappschuss. Dabei strahlt sie in die Kamera und setzt ihre lange Prachtmähne gekonnt in Szene. Doch ein Bild reicht natürlich nicht, denn die 43-Jährige scheint regelrecht verliebt in ihre neue Frisur zu sein.

Danni Büchner präsentiert ihre neue Figur auf Instagram

„So das Ergebnis, ich liebe es“, verdeutlicht sie deshalb auch nochmal in ihrer Story. Doch nicht nur Danni selbst ist begeistert, auch Fans können ihre Freude verstehen. „Mega, hammer geilo, ach Danni, du wirst immer schöner“, kommentiert eine die Veränderung der Fünffach-Mama.

Danni Büchner präsentiert im Netz ihre langen Haare - Fans sind begeistert © Screenshot/Instagram/dannibuechner

„Du siehst so toll aus und die Haarfarbe ist klasse. Lange Haare machen Dich viel jünger“, steigt eine andere mit ein, während eine dritte meint: „Ich finde, die langen Haare stehen dir sehr, sehr gut. Tolle Veränderung. Dir steht beides sehr gut. Fand es vorher auch sehr schön vom Schnitt.“

Danni Büchner ist happy mit der haarigen Veränderung © Screenshot/Instagram/dannibuechner

Na dann steht nach dem Ende ihrer kurzen Beziehung mit Sohel einem Neuanfang ja nichts mehr im Weg. *extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.