Danni Büchner kaum wiederzuerkennen: So sah sie vor 30 Jahren aus

Von: Alica Plate

Teilen

Danni Büchner teilt ein altes Bild in ihrer Instagram-Story © Screenshot/Instagram/dannibuechner

Danni Büchner schwelgt in Erinnerung: In ihrer Instagram-Story veröffentlicht sie ein Bild, das bereits vor 30 Jahren entstanden ist. Kaum zu glauben, dass darauf tatsächlich die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin zu sehen ist.

Mallorca - Danni Büchner (43) teilt regelmäßig Schnappschüsse von sich und gibt ihren Followern so einen Einblick in ihr Leben als Fünffach-Mama. Doch bei ihrem neusten Bild müssen ihre Fans schon genauer hinschauen, um die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin überhaupt zu erkennen. Denn das Foto ist bereits vor 30 Jahren entstanden und Danni hat sich seitdem ganz schön verändert, wie tz.de berichtet.

Danni Büchner teilt Bild aus Teenagerzeit

Ein Geschenk ihrer langjährigen Freundin lässt Danni Büchner in Erinnerung schwelgen. Denn das Mickey-Maus-T-Shirt, das sie stolz in ihrer Instagram-Story zur Show stellt, würde sie an eine bestimmte Zeit zurückerinnern. Anschließend postet sie ein Bild aus ihrer Teenagerzeit, auf dem sie kaum wiederzuerkennen ist.

„Wenn dir deine beste Freundin aus der Kindheit ein Mickey Mouse T-Shirt schenkt, weckt es Erinnerungen. Damals... Über 30 Jahre Wir“, kommentiert die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin ihr Spiegel-Selfie, auf dem sie ihren Fans das besagte Geschenk zeigt. Anschließend teilt sie ein gemeinsames Bild von ihr und ihrer Freundin, das bereits 30 Jahre zurückliegt.

Danni Büchner kaum wiederzuerkennen

Mit einem blonden, Kurzhaarschnitt lächelt sie an der Seite ihrer Freundin in die Kamera - ein Bild, auf dem der TV-Star kaum wiederzuerkennen ist. Danni hat sich in den 30 Jahren definitiv extrem verändert. Umso schöner, dass die Freundschaft auch nach so vielen Jahren noch besteht.

Lesen Sie auch „Während der Arbeit erschossen“: Todesdrama bei DSDS-Kandidatin Paloma Paloma Schilder kämpft bei DSDS am 26. Februar um den Einzug in den Recall. Dort spricht die 27-Jährige auch über ihre schwere Kindheit und sorgt für Gänsehaut. Schon als kleines Kind musste Paloma einige Schicksalsschläge verkraften. „Während der Arbeit erschossen“: Todesdrama bei DSDS-Kandidatin Paloma

Dennoch scheint sie in Sachen Erziehungsfragen lieber auf den Ratschlag ihrer Follower, anstatt ihrer Freundinnen zu hoffen - denn Danni teilte kürzlich ein Bild ihres bockigen Sohnes und hakte anschließend bei ihren Fans nach, was sie in solchen Situationen tun würden.

Verwendete Quellen: Instagram/dannibuechner