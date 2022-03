„Möchte nicht zum Rest gehören“: Rammstein-Star Till Lindemann prägt Sophia Thomalla noch immer

Von 2011 bis 2015 war Sophia Thomalla mit Rammstein-Sänger Till Lindemann liiert – die Beziehung beeinflusst sie noch heute (Fotomontage) © Jens Kalaene/Caroline Seidel/dpa/picture alliance

Mit Rammstein-Sänger Till Lindemann verbrachte Sophia Thomalla von 2011 bis 2015 eine aufsehenerregende On-Off-Beziehung. Doch obwohl die 32-Jährige mit Tennisprofi Alexander Zverev eine neue Liebe gefunden hat, prägt sie die Beziehung zu dem Rocker bis heute. Den trägt sie nämlich nicht nur als Tattoo.

Berlin - Sophia Thomalla (32) gilt als echter Männerschwarm und kann wohl auch deswegen schon die ein oder andere Liebelei mit einem prominenten Partner verbuchen. Von 2011 bis 2015 war sie etwa mit Till Lindemann (59), Frontmann und Gründungsmitglied der Metalband Rammstein, liiert. Doch obwohl die beiden getrennte Wege gingen, beeinflusst die Beziehung zu dem 59-Jährigen die hübsche Moderatorin bis heute, wie tz.de berichtet.

Sophia Thomalla spricht über Ex Till Lindemann – und erklärt, dass er sie bis heute „prägt“

Gemeinsam mit ihrer Mama, der Schauspielerin Simone Thomalla (56), durfte Sophia Thomalla jüngst für das Cover eines Illustrierten posieren und gab im Rahmen des Fotoshootings ein RTL-Interview, in dem sie unter anderem offenbarte, dass ihr berühmter Ex Till Lindemann ihr noch heute etwas bedeute. Den 59-jährigen Rocker trägt die „Are You The One?“-Moderatorin immerhin noch als Tattoo auf der Haut.

Mit ihrer Mutter, der Schauspielerin Simone Thomalla (l.) sprach Sophia Thomalla (hier mit ihrem aktuellen Lebensgefährten Alexander Zverev) im RTL-Interview über ihre Verflossenen – darunter Rammstein-Star Till Lindemann © Annegret Hilse/Reuters/Pool/dpa/picture alliance

Über die gemeinsame Zeit sagte sie: „Till hat mich unfassbar geprägt und prägt mich immer noch und deswegen habe ich auch so einen speziellen Geschmack, würde ich sagen.“ Durch den Rammstein-Sänger entdeckte die 32-Jährige gar ihre rebellische Seite, wie es scheint: „Das ist auch so ein kleines bisschen meine Arroganz, die aus mir spricht, dass ich immer das Gefühl habe, ich möchte zu dem Rest nicht dazu gehören.“

Sophia Thomalla im Liebesglück – Beziehung zu Alexander Zverev lebt von Unterschieden

Mit Alexander Zverev (24), dem neuen Partner an ihrer Seite, scheint es aktuell richtig gut zu laufen, wie Sophia Thomalla preisgab. Der Tennisprofi sei „ein sehr emotionaler Mann“, erklärte die gebürtige Berlinerin und betonte, dass gerade die Unterschiede zueinander die Beziehung ausmachen.

Erst kürzlich zeigten sich Sophia Thomalla und das deutsche Tennis-Ass gemeinsam im brasilianischen Rio de Janeiro und posteten ein süßes Paar-Foto, auf dem die beiden verliebt turteln.

