Operierte Sonya Kraus zeigt neuen Körper bei „Showtime of my Life“: „Eine tolle Frau“

Von: Alica Plate

Lange war es still um Sonya Kraus. Kürzlich wurde dann bekannt: Die Moderatorin ist an Brustkrebs erkrankt. Innerhalb des Vox-Formats „Showtime of my Life“ spricht sie nun offen über die schwere Zeit und stellt dabei ihren neuen Körper zur Show - Zuschauer sind begeistert.

Die vergangenen Monate waren für Sonya Kraus nicht leicht. Denn was lange niemand wusste: Die hübsche Moderatorin erhielt im September vergangenen Jahres die Diagnose Brustkrebs. Eine Entdeckung, die ihr vorerst die Füße unter dem Boden wegriss. Doch aufgeben kam für die 48-Jährige nicht infrage. Stattdessen entschloss sie sich zu einem herben Schritt und ließ sich beide Brüste entfernen. In der Vox-Show „Showtime of my Life“ präsentiert sie erstmals das Ergebnis, wie tz.de berichtet.

Sonya Kraus spricht offen über ihre Brustkrebserkrankung

Diagnose Krebs - ein Satz, der etlichen Leuten bereits die Luft zum Atmen nahm. Sonya Kraus ist eine von ihnen und möchte innerhalb des TV-Formats „Showtime of my Life“ Aufklärungsarbeit leisten und andere dazu animieren, Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen.

Denn der hochaggressive Tumor in ihrer Brust hätte keinerlei Schmerzen ausgelöst und sei bei einer normalen Untersuchung ans Licht gekommen. Eine Entdeckung, die Sonya das Leben kosten hätte können. Doch dank des schnellen Funds konnte sie rechtzeitig handeln. Dabei war ihr eins direkt klar: ganz oder gar nicht!

Sonya Kraus hat sich nach Krebserkrankung ihre Brüste entfernen lassen

„Ich wollte kein Risiko eingehen. Das stand für mich fest: Wenn da was Böses ist, dann beide Seiten ab!“, so die 48-Jährige im Gespräch mit Vox. Die Moderatorin fackelte deshalb nicht lange und ließ sich beide Brüste zuerst abnehmen, um die anschließend wieder aufbauen zu lassen.

In dem Vox-Format präsentiert die hübsche Blondine erstmals ihre neue Oberweite - TV-Kollegin Lilly Becker darf dabei Hand anlegen und fertigt im Zuge dessen ein Gips-Abdruck von Sonyas neuen Brüsten an. Und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen.

Vox-Zuschauer von Sonya Kraus begeistert © Screenshot/Vox/showtimeofmylife/Facebook

Dass Sonya mit der Diagnose, der Operation und der Chemo-Therapie so offen umgeht und die Stärke hat, darüber zu sprechen, geht etlichen Zuschauern direkt unter die Haut. Im Netz erhält der TV-Star deshalb extrem viel Zuspruch. „Eine tolle Frau“, kommentiert eine Zuschauerin den Facebook-Beitrag, der sich mit Sonyas Entscheidung beschäftigt. „Ganz schön tapfer ist sie. Gute Besserung“, fügt eine andere hinzu, während eine dritte meint: „Es ist wichtig auf Krebsvorsorge aufmerksam zu machen, ich finde die Sendung sehr wichtig.“

Doch Sonya ist nicht die einzige, die offen mit dem Thema umgeht, auch Mickie Krause sprach kürzlich über seine Krebserkrankung.