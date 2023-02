Teure Gute-Nacht-Geschichte: Dieses Geschenk machte Prinz Harry seinem Neffen Louis

Von: Susanne Kröber

Seine verstorbene Mutter Diana inspirierte Prinz Harry zu seinem Taufgeschenk für Neffe Louis. Dabei ließ sich Harry sein Präsent eine Stange Geld kosten.

London – Damals war die royale Welt – zumindest in der Außenwahrnehmung – noch in Ordnung. Kurz nach der Hochzeit von Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) am 19. Mai 2018 wurde am 9. Juli Prinz Louis (heute 4) getauft, der jüngste Sohn von Prinz William (40) und Kate Middleton (41). Zu diesem freudigen Anlass machte Harry seinem Neffen ein besonders wertvolles Geschenk.

Mehr als 9.000 Euro: Für sein Taufgeschenk griff Prinz Harry tief in die Tasche

Inspirieren ließ sich Prinz Harry damals von seiner eigenen Kindheit und vor allem von seiner 1997 tödlich verunglückten Mutter Diana († 36). Prinzessin Diana sammelte laut The Daily Mirror die Erstausgaben klassischer Bücher. „Sie liebte all die alten Klassiker und Harry hatte die brillante Idee, eine kleine Bibliothek mit Erstausgaben für Louis, Charlotte und George anzulegen, an der sie sich erfreuen können, wenn sie älter werden“, so ein Freund der Familie.

Großzügiger Onkel: Prinz Harry ließ sich für Prinz Louis ein ganz besonderes Taufgeschenk einfallen. (Montage) © picture alliance/dpa/Fabian Strauch/IMAGO/i Images

Prinz Harry griff tief in die Tasche und erstand für Prinz Louis eine Erstausgabe des Kinderbuchklassikers „Winnie-the-Pooh“ („Pu der Bär“) von Alan Alexander Milne (74, † 1956) für stolze 8.000 Pfund (rund 9.100 Euro). Das Buch soll zur ersten Ausgabe aus dem Jahr 1926 gehören, von der nur 30.000 Exemplare gedruckt wurden, was Prinz Harrys Geschenk umso wertvoller macht. „Eine von Harrys glücklichsten Kindheitserinnerungen war, dass ihm seine Mutter eine Gute-Nacht-Geschichte vorlas“, erklärt der Bekannte Harrys die Idee hinter dem Geschenk.

Alan Alexander Milne A. A. Milne wurde am 18. Januar 1882 in London geboren. Milne hatte bereits mehrere Romane, Krimis und Theaterstücke geschrieben, bevor ihm mit „Pu der Bär“ 1926 der große Wurf gelang. Vorbild für den beliebten Kinderbuchklassiker war das Kuscheltier seines Sohnes Christopher Robin, nach dem Milne auch den Jungen in „Pu der Bär“ benannte. Nach dem Tod des Schriftstellers verkaufte seine Witwe die Markenrechte an Winnie Puuh an die Walt Disney Company, die seitdem zahlreiche Filme und Serien über den Bären und seine Freunde herausgebracht hat.

Unterschiedlicher Geschmack: Diese Bücher liebten Prinz Harry und Prinz William als Kinder

Prinz Harry war selbst großer Fan der Geschichten von Pu der Bär, sein Bruder William habe ein anderes Lieblingsbuch gehabt, wie der Freund laut mirror.co.uk ausplaudert. „Robinson Crusoe war Williams Lieblingsbuch, aber Harry liebte alles von A. A. Milne.“ Eigentlich habe Prinz Harry aber ein anderes Werk auf der Shoppingliste gehabt. „Ursprünglich wollte er Lewis Carrolls ‚Alice im Spiegelland‘ kaufen, das für 24.000 Pfund [rund 27.200 Euro] im Angebot war, entschied dann aber, dass ‚Pu der Bär‘ besser für einen ersten Wälzer geeignet wäre.“

Wie Prinz Harrys kostspieliges Geschenk für Baby Louis bei seinem Bruder William und dessen Frau Kate damals ankam, weiß nur die Familie. Prinzessin Kate und Prinz William versuchen auf jeden Fall, ihre Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis möglichst bodenständig zu erziehen – Extrawürste gibt es nicht für den royalen Nachwuchs. Verwendete Quellen: mirror.co.uk