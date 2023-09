50.000 Euro Schaden: Bar von Danni Büchners Ex brannte lichterloh

Die Bar von Sohel Abdoulkhanzadeh fiel den Flammen zum Opfer. Der Unternehmer glaubt nicht an einen Zufall. Danni Büchners Ex geht von Brandstiftung aus.

Mallorca – Danni Büchner (45) und Sohel Abdoulkhanzadeh (35) sind schon eine ganze Weile nicht mehr zusammen. Ein solches Desaster wünscht sie aber auch ihrem Ex sicher nicht. Der Unternehmer führte bis vor wenigen Tagen noch die erfolgreiche Kult-Bar „Chucca“ an der Playa de Palma auf Mallorca. Von dem Lokal ist nach einem verheerenden Feuer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 31. August, allerdings nicht mehr viel übrig. An einen Unfall glaubt Sohel nicht.

Sohel Abdoulkhanzadeh: Bar von Danni Büchners Ex abgebrannt

Erst vor vier Jahren hatte Sohel Abdoulkhanzadeh das Lokal an der Playa eröffnet und kann nicht fassen, dass jetzt nur noch ein Aschehaufen davon übrig ist. Am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr hatte ein Busfahrer das Unglück bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Diese konnten den Brand zwar löschen, von der Bar aber nicht mehr viel retten.

Dabei ist ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden, wie Sohel gegenüber der „Bild“-Zeitung verriet. Rauch und Hitze haben das Gebäude stark beschädigt. Außerdem musste die Einrichtung des Lokals dran glauben. Sohel, der Anfang 2022 für kurze Zeit mit der Mallorca-Auswanderin Danni Büchner zusammen war, berichtet: „Wir hatten Holzmöbel auf der Terrasse stehen, ein Set bestehend aus vier Stühlen und einem Tisch kostet allein 1.400 Euro. Davon hatten wir acht Sets. Dazu sind die Terrassendecke, die Hausfassade, Rollos kaputtgegangen und die Scheiben sind gesprungen.“

Dass das Feuer ein Unfall war, glaubt der Unternehmer nicht – und dafür hat er auch Beweise. „Der Brand wurde ganz sicher absichtlich gelegt, da die Überwachungskameras, die das Areal nachts überwachen, absichtlich gekappt, der Blickwinkel verstellt oder beschädigt wurden.“

Geschäftsschädigung: Abdoulkhanzadeh gehen hohe Einnahmen verloren

Sohel glaubt, dass ihm Neider das Geschäft kaputt machen wollten. Und offenbar haben sie zumindest zeitweilen damit Erfolg, denn auf den Gastronomen kommen jetzt einiges an Arbeit und Kosten zu. Wegen der andauernden Ermittlungen kann er nämlich aktuell noch nicht mit dem Wiederaufbau seiner Bar beginnen, was einen großen Verdienstausfall für ihn bedeutet.

Die Bar von Sohel Abdoulkhanzadeh fiel den Flammen zum Opfer. Der Unternehmer glaubt nicht an einen Zufall. Danni Büchners Ex geht von Brandstiftung aus. (Fotomontage) © Instagram/Danni Büchner & Instagram/Sohel Abdoulkhanzadeh

„Angenommen ich muss meine Bar einen Monat schließen, dann bedeutet das ca. 60.000 Euro weniger brutto, die ich natürlich brauche, um Miete, Angestellte und Waren zu bezahlen.“ Seine vier Angestellten seien quasi über Nacht arbeitslos geworden. Ob er diese Saison überhaupt wieder eröffnen kann, sei fraglich. Trotzdem will Sohel nicht aufgeben und plant als nächste Investitionen feuerfestere Möbel und bessere Sicherheitsmaßnahmen.

Verwendete Quellen: Bild.de