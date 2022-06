„Für unseren Sohn“: Eva Benetatou und Chris Broy verbringen ersten Geburtstag ihres Sohnes gemeinsam

Zum Geburtstag ihres Sohnes haben sich Eva und Chris zusammengerauft © Screenshots/Instagram/Chris Broy & Instagram/Eva Benetatou

Nach ihrer öffentlichen Schlammschlacht scheinen sich Eva Benetatou und Chris Broy wieder zusammengerauft zu haben. Den Geburtstag ihres Sohnes feierten sie gemeinsam.

Mit ihrem Rosenkrieg sorgten sie monatelang für Schlagzeilen: Eva Benetatou (30) und Chris Broy (33) trennten sich im April letzten Jahres, als die ehemalige Bachelor-Kandidatin schwanger mit dem gemeinsamen Kind war. Anschließend folgte eine bitterböse Schlammschlacht, bei der beide Parteien zu heftigen Worten griffen. Nun könnte allerdings eine Versöhnung in Sicht sein.

Anlässlich des ersten Geburtstags ihres Sohnes George zeigen sich Eva und Chris wieder zusammen im Netz. Vor zahlreichen Luftballons posieren die Eltern gemeinsam mit ihrem kleinen Schatz für ein Foto. Alle drei strahlen in die Kamera und scheinen die wertvolle Familienzeit zu genießen. Den seltenen Schnappschuss teilte die Reality-TV-Darstellerin in ihrer Instagram-Story. Dazu schrieb sie: „Für unseren Sohn. So wird er später auch als Erinnerung ein ehrlich glückliches Foto von Mama und Papa gemeinsam haben, mit einem Lächeln von ganzem Herzen.“

Eva Benetatou: „Alles andere ist nebensächlich“

Ihrem Sprössling zuliebe scheinen die beiden Streithähne ihre Meinungsverschiedenheiten also beseitigt zu haben – zumindest vorerst. „Denn wenn es um dich geht, ist in diesem Augenblick alles andere nur nebensächlich“, fügte Eva an ihren Sohn gerichtet hinzu. Damit macht sie deutlich: George steht für die ehemaligen „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten an erster Stelle. Allerdings ist aus dieser Aussage auch herauszulesen, dass es noch immer Uneinigkeiten zwischen Eva und Chris gibt. Umso schöner ist es, dass sie trotzdem ein harmonisches Familienfest mit ihrem kleinen Prinzen feiern konnten.

Chris und Eva lassen sich sogar gemeinsam fotografieren © Instagram/Eva Benetatou

Schon im März hatte Chris enthüllt, dass sich das Ex-Paar dem gemeinsamen Nachwuchs zuliebe inzwischen besser versteht. „Wir beide sind Eltern. Nach einer Zeit hat es sich gefestigt und wir haben auch gelernt, keine Streitigkeiten aufkommen zu lassen und für unseren Sohn da zu sein“, erklärte der Influencer gegenüber Promiflash. Das Beziehungsdrama der TV-Stars scheint also der Vergangenheit anzugehören. „Es gibt für mich nichts Wichtigeres, als meinen Sohn und zu sehen, wie er Tag für Tag was Neues kann. Ich habe leider nicht so viel Zeit mit ihm“, betonte Chris.