Eva Benetatou mit ihrem Sohn im Krankenhaus

Teilen

Es war ein echter Schock für Reality-Star Eva Benetatou: Plötzlich bekam ihr kleiner Sohn am ganzen Körper einen Ausschlag und musste in die Klinik.

Düsseldorf - Was für ein Albtraum! Eva Benetatou (31) musste den Muttertag mit ihrem fast zweijährigen Sohn George in der Notaufnahme verbringen. In ihrer Instagram-Story teilte die Reality-TV-Bekanntheit ihren Fans mit, dass ihr kleiner Prinz plötzlich am ganzen Körper einen Ausschlag bekommen habe. „Innerhalb einer Stunde verbreitete sich der Ausschlag überall und wurde immer größer“, berichtete die Ex-Verlobte von Chris Broy (34).

Seitensprung mit Folgen: Die unehelichen Kinder der Promis Fotostrecke ansehen

Klar, dass sich Eva daraufhin so schnell wie möglich mit ihrem Sohn ins Krankenhaus aufmachte. Vier Stunden mussten Mutter und Kind in der Notaufnahme verbringen. Dass George nicht unbedingt happy darüber war, ist klar. In einem Video ist zu sehen, wie Eva ihren Kleinen bespaßt. Mit Händeklatschen und Singen wollte die gebürtige Griechin ihrem Sohn die Wartezeit ein wenig versüßen. Als das Duo dann endlich zum Arzt durfte, war die Warterei jedoch noch nicht vorbei. Denn zunächst war unklar, was wirklich mit George los war.

Eva Benetatou: Eine allergische Reaktion war schuld

Gleich drei verschiedene Diagnosen wurden gestellt. „Verdacht auf Windpocken, dann Nesselsucht und letztendlich sagte der Arzt, es sei eine allergische Reaktion gewesen“, zählte Eva auf. Was die Allergie auslöste, wisse aber leider niemand. Nun werden vermutlich zusätzliche Untersuchungen auf den kleinen Jungen zukommen. „Morgen geht es zum Kinderarzt“, kündigte die Ex-Bachelor-Kandidatin an. Es bleibt zu hoffen, dass Eva und George möglichst schnell eine klare Diagnose bekommen, damit sie keine weitere böse Überraschung erleben.

Eva Benetatous Sohn George bekam am ganzen Körper einen Ausschlag. Die „Bachelor“-Bekanntheit eilte mit dem fast Zweijährigen in die Notaufnahme © Instagram / evanthiabenetatou & Instagram / evanthiabenetatou

Auch für Chris Broy war es sicher ein Schock, dass sein Sohn in der Notaufnahme behandelt werden musste. Mit Eva führte der Reality-Star nach ihrer Trennung lange Zeit einen Rosenkrieg. Ihrem gemeinsamen Kind zuliebe haben sich die beiden Promis inzwischen aber versöhnt. „Wir haben heute einen respektvollen Umgang miteinander“, erklärte die brünette Schönheit im März gegenüber RTL. „Als Eltern muss man auch die persönlichen Dinge, die man vielleicht untereinander in der Vergangenheit hatte, beiseite legen und einfach nur an das Kind denken.“ Verwendete Quellen: Instagram / evanthiabenetatou