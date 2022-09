Eva Benetatou ist überzeugt: Jenefer Riili ist die Neue an der Seite von Ex Chris Broy

Eva Benetatou (li) hat mit Chris Bory (mitte) einen Sohn. Nun vermutet sie, er sei mit Jenefer Riili (re) zusammen. © Imago & Instagram/Jenefer Riili

Eva Benetatou äußert sich zu Liebes-Spekulationen zwischen Chris Broy und Jenefer Riili. Für die 30-Jährige besteht kein Zweifel, dass die beiden ein Paar sind.

Düsseldorf – Evanthia Benetatou (30) hat keinen Zweifel daran, dass die Spekulationen um eine Liebelei zwischen ihrem Ex Chris Broy (33) und der Ex-BTN-Darstellerin Jenefer Riili (31) wahr sind. Nach nur acht Monaten Beziehung hatten sich die Realitystars Eva und Chris 2020 verlobt und im Juli 2021 kam der gemeinsame Sohn George zur Welt. Zu dem Zeitpunkt war die turbulente Liebe der beiden aber bereits erloschen. Das Ende kam kurz nach Chris‘ Teilnahme bei „Kampf der Realitystars“ (RTLZWEI), seine Gefühle hätten sich verändert – aber Gerüchte wurden laut, dass Trennungsgrund eine andere Frau gewesen sein soll.

Die andere Frau soll Spekulationen zur Folge keine Geringere als Jenefer Riili gewesen sein, die ebenfalls bei dem TV-Format dabei war. Die zwei dementierten aber folglich jegliche Liebes-Spekulationen öffentlich. Ein Thema, das auch über ein Jahr nach der Trennung von Eva und Chris noch immer präsent ist. So lenkten auch Evas Follower in einer Fragerunde via Instagram erneut auf das Thema. Ein User schreibt, dass Chris Eva als seine Nicht-Partnerin bezeichnete, allerdings Fragen zu Jenni ignorierte. Was sagt die Nicht-Partnerin dazu?

Eva Benetatou: „Ihr könnt euch die Antwort selbst denken“

Und dann äußert sich Benetatou tatsächlich zu den Mutmaßungen und schreibt, dass sie das Thema nicht weiter groß machen wollte, aber es offensichtlich den Fans selbst aufgefallen sei. Die Follower könnten sich die Antwort also selbst denken, heißt es von der 30-Jährigen abschließend. Es scheint eindeutig – Eva ist überzeugt, dass Jenni die Neue an Chris‘ Seite ist.

Denn feststeht: Chris Broy hat eine neue Liebe – das gab das TV-Gesicht vor wenigen Wochen bekannt. Zu der Identität seiner Liebsten schwieg Broy aber bislang. Auch dazu nahm seine Verflossene seinerzeit Stellung und meinte, dass ihr bereits des Öfteren zu Ohren gekommen sei, dass es sich um Jenefer Riili handele. Wenn dem so sei, so die junge Mutter weiter, dann habe sie ihr Bauchgefühl von Anfang an nicht getäuscht.