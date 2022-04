Eva Benetatous Ex Chris Broy sauer: Er will Ausstrahlung der Taufe verhindern

Ob sie sich jemals wieder verstehen werden? Nach der Taufe des gemeinsamen Sohnes gibt es abermals Stress zwischen Chris Broy und Eva Benetatou.

Griechenland – Die Taufe eines Kindes sollte eigentlich der gesamten Familie in schöner Erinnerung bleiben. Doch bei Chris Broy (33) und Eva Benetatou (30) ist die Lage mehr als verzwickt. Lange Zeit galten die beiden als Influencer-Traumpaar und während ihres gemeinsamen Auftritts bei „Das Sommerhaus der Stars“ schien die Beziehung so intakt wie fast keine andere in der Sendung. Fans freuten sich als Chris und Eva bekannt gaben, dass sie ein Kind erwarten — doch noch vor der Geburt trennten sich die beiden Reality-Stars. Seitdem tragen sie ihren Rosenkrieg regelmäßig öffentlich aus.

Bei der Taufe ihres Sohnes sollten Chris Broy und Eva Benetatou jetzt wieder aufeinander treffen. Die Feier fand in Griechenland statt und wie Broy auf seinem Instagram-Profil erklärte, sei er davon ausgegangen, dass ausschließlich Freunde und Familie der beiden Elternteile zu Gast sein werden. Bei seiner Ankunft am Mittelmeer seien seine Mutter und er dann allerdings böse überrascht worden. Laut der Darstellung des „Kampf der Realitystars“-Kandidaten wartete seine Ex bereits mit einem Kamerateam von RTL auf seinen Auftritt —er selbst habe davon nichts gewusst.

Chris Broy kann nicht verstehen, weshalb Eva Benetatou die Taufe seines Sohnes vermarkten will

„Mein Sohn ist kein Vermarktungsobjekt“, schreibt Chris Broy auf Social Media sauer. Das Kind sei nicht dazu da, den beiden Reality-Berühmtheiten zu mehr Bekanntheit zu verhelfen. Stattdessen sei der Influencer davon ausgegangen, dass die Taufe seines Kindes eine reine Familienfeier werde. „Diese Taufe sollte so ein wunderschöner Tag werden für Baby George. Und ich bin extra nicht ausgerastet und habe extra nicht etwas kaputtgemacht, nur damit diese Taufe hinterher nicht negativ dasteht“, gibt er weiter preis.

Trotz der unerwarteten TV-Mannschaft vor Ort habe Chris die Taufe dennoch genießen können. „Die Taufe war wunderschön, schreibt er auf seinem Insta-Profil weiter und wundert sich dennoch: „Aber warum kommt man auf die Idee, dass ein Kamerateam vor Ort ist?“ Bereits vor der eigentlichen Feier geriet die Taufe von Baby George in die Schlagzeilen: Taufpatin des Kleinen war nämlich Society-Skandalnudel Claudia Obert (60).