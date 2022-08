„Was bedeutet das Wort wirklich?“: Evelyn Burdecki weiß nicht, was ein Disc Jockey ist

Evelyn Burdecki sucht in eigener Dating-Show den Mann fürs Leben © TikTok/Sat.1

Ups, wie peinlich! Evelyn Burdecki blamierte sich in ihrer Datingshow, als sie nicht wusste, was das Wort Disc Jockey bedeutet.

In den letzten Wochen konnten die Zuschauer im TV mitverfolgen, wie Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (33) – mal wieder – nach der großen Liebe suchte. Dabei hatte sie die Qual der Wahl zwischen 21 Kandidaten, die um ihr Herz kämpften. Doch Evelyn wäre nicht Evelyn, wenn sie nicht für die ein oder andere witzige Szene gesorgt hätte. Das Kennenlernen mit ihren Männern lief bei „Topf sucht Burdecki“ in gewohnt tollpatschig-naiver Manier ab.

Bestes Beispiel dafür: eine Unterhaltung mit Kandidat Sven, der seiner Herzensdame eigentlich nur erklären wollte, welchen Nebenverdienst er hat. „Ich bin nebenbei auch noch selbstständig als Disc-Jockey, für Hochzeiten zum Beispiel“, erzählte er Evelyn stolz. Diese reagierte allerdings anders, als es sich Sven wohl erhofft hatte. „Als Disc-Troppey?“, hakte die Blondine nach. Sven wiederholte das Wort für Evelyn, woraufhin sie es endlich richtig verstand. Ziemlich blauäugig fragte die Ex-Bachelor-Teilnehmerin daraufhin: „Was bedeutet das Wort wirklich?“

Sven sah sich in arger Erklärungsnot: „Das ist die CD – Disc -, und Jockey. Der DJ halt!“ Evelyn resümierte: „Ach so, das heißt DJ bedeutet auf Englisch Jockey! Sehr gut, jetzt habe ich was dazu gelernt!“ Was hinter dem Wort Jockey steckt, konnten die beiden bei ihrem Gespräch allerdings nicht aufklären. Damit sind zum einen Reiter von Rennpferden gemeint. Der Begriff ist aber auch für „Handlanger“ zu verwenden, denn früher legten Menschen in Radiosendungen selbst die Platten auf.

Evelyn Burdecki lud Kandidat Sven als Gast zu ihrer Hochzeit ein

Diskussion hin oder her: Die große Liebe fand Evelyn nicht in Sven. Das machte die Ex-Dschungelkönigin ziemlich schnell klar, indem sie fragte, ob sie Sven als DJ für ihre Hochzeit buchen könne: „Das heißt, wenn ich mal heirate, kommst du dann?“ Autsch, das saß! Ihr Gegenüber erwiderte etwas geknickt: „Wenn du mich nicht als Mann möchtest, dann kann ich trotzdem die Musik machen, wenn du magst.“

Doch nicht nur der DJ bekam am Ende einen Korb. Im großen Finale der Datingshow verkündete Evelyn, dass sie keinen der Männer näher kennenlernen möchte. „Es war cool und es war schön. Mein Herzchen wurde auch in vielen Situationen warm. Aber das Kribbeln kam nicht“, erklärte sie ihre Entscheidung.