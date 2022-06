„Baywatch Frauke“: Evelyn Burdecki feiert Frauke Ludowig im roten Badeanzug

Teilen

„Baywatch Frauke“: Evelyn Burdecki feiert Frauke Ludowig im roten Badeanzug © Instagram

Begeistert von ihrem roten Badeanzug: Evelyn Burdecki feiert Frauke Ludowigs „Baywatch“-Schwimmanzug. Der Star schwärmte von dem stylischen Einteiler der Influencerin.

Mallorca – Sie feiert ihren roten „Baywatch“-Badeanzug! Evelyn Burdecki (33) verkündet ihre Begeisterung über Frauke Ludowigs (58) roten Badeanzug. Die „Exclusiv – Das Starmagazin“-Moderatorin genoss über das Pfingstfest eine sonnige Auszeit auf Mallorca und ließ ihre Follower dabei an einem schönen Schnappschuss von sich teilhaben, auf dem sie in einem roten Badeanzug posiert.



Auf dem tollen Foto ist die blonde Schönheit dabei zu sehen, wie sie sich auf einem Balkon vor einer paradiesischen Strandkulisse mit Palmen und türkisblauem Meereswasser in einem stylischen Einteiler in Rot zeigt, der den Badeanzügen der Stars aus der ikonischen US-Show „Baywatch“ ähnelt. Im Rahmen der schönen Aufnahme, die sie auf ihrem offiziellen Instagram-Account mit ihren Followern teilte, wünschte die Beauty all ihren Fans schöne Pfingsten. In der Bildunterschrift zu ihrem Social-Media-Posting gab die Moderatorin bekannt: „Habt alle ein wunderschönes Pfingstfest! Eure Frauke.“ Ihrem sonnigen Beitrag fügte sie zudem die passenden Hashtags #mallorca, #morgen, #schwimmen, ein rotes Herz-Emoji und die Marke ihres trendigen Einteilers hinzu.

Evelyn Burdecki begeistert von Frauke Ludowig im roten Badeanzug

Die ehemalige „Bachelor in Paradise“-Prominente zeigte sich in den Kommentaren zu dem Beitrag der TV-Persönlichkeit begeistert und schwärmte darüber, dass der Star in ihrem roten Badeanzug einer der attraktiven Schauspielerinnen aus der amerikanischen „Baywatch“-Serie ähneln würde. Sie kommentierte das schöne Foto der Fernsehmoderatorin und schrieb voller Begeisterung: „Baywatch Frauke.“ Um ihre Bewunderung über den roten „Baywatch“-Einteiler der blonden Schönheit zu verdeutlichen, fügte sie ihrem Kommentar zudem zahlreiche Flammen-Emojis und ein Smiley mit verliebten Herz-Augen hinzu. Scheint ganz so, als ob der stylische Badeanzug des Stars bei der Influencerin sehr gut angekommen ist!