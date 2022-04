„Ganz dreiste Art“: Evelyn Burdecki wurde im Gym Handtasche mit allen Karten geklaut

Von: Julia Hanigk

Evelyn Burdecki wurde mit einer fiesen Masche im Gym beklaut. (Fotomontage) © Screenshots Instagram/evelyn_burdecki

Evelyn Burdecki fiel einer fiesen Diebesmasche zum Opfer. Ihre Handtasche mit allen Ausweisen wurde geklaut. Im Urlaub fuhr sie deswegen das Auto einer Freundin.

Palma de Mallorca – Evelyn Burdecki (33) verbrachte gerade einige Sonnentage auf Mallorca. Dabei holte sie sich einen ordentlichen Sonnenbrand – nicht gerade zur Freude ihrer Stylistin, wie sie auf Instagram veröffentlichte. Kurz vor Abreise teilt sie mit ihren Followern nun eine weitere Story: Sie konnte sich im Urlaubsort nämlich kein Auto ausleihen, da sie zuvor bestohlen wurde.

„Ganz dreiste Art“: Evelyn Burdecki wurde im Fitness Handtasche mit allen Karten geklaut

Den roten Fiat 500 für ihre Urlaubstour lieh sich Evelyn Burdecki von einer ortsansässigen Freundin. Gut, wenn man solche Connections hat, denn die Influencerin hat gerade keinen Führerschein-Ausweis zum Vorzeigen und konnte sich deswegen kein Auto mieten. Grund ist ein Diebstahl vor einem Monat im Fitnessstudio, bei dem Burdecki ihre Handtasche mit allen wichtigen Karten entwendet wurde, wie sie auf Instagram erzählt.

„Meine Tasche wurde mir vor circa einem Monat geklaut, im Fitnessstudio, auf eine ganz dreiste Art und Weise“, beginnt Evelyn Burdecki. „Vor mir hat ne Frau mit mir gesprochen, die war ganz nett. Und hinter mir wurde meine Tasche geklaut. Da waren meine ganzen Karten drinnen, unter anderem auch mein Führerschein“, führt sie weiter aus, welcher fiesen Masche sie leider zum Opfer fiel.

„keine Termine mehr“: Evelyn Burdecki hat ihre Ausweise noch nicht wieder

Bisher konnte die Blondine ihre Ausweise noch nicht wieder beschaffen, wie sie außerdem beichtet: „Wie ihr wisst, muss man ganz viel Zeit haben, um diese ganzen Karten neu zu beantragen. Das heißt, man muss morgens schon zum Amt fahren und dort sitzen und dann natürlich auch die Wartezeit, du bekommst online keine Termine mehr.“ Ihr Fazit: „Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft.“

Zu Hause in Düsseldorf wollte Evelyn Burdecki gerade in ihre neue Wohnung ziehen. Aber auch das stieß auf Schwierigkeiten, denn in der alten, frisch renovierten Wohnung, explodierte eine Smoothieflasche. Auf den frisch gestrichenen Wänden fand Evelyn Burdecki daher „überall Schimmelbeeren“. Verwendete Quellen: instagram.com/evelyn_burdecki