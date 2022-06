„Komplett angeschwollen“: Evelyn Burdecki schmiert sich aus Versehen Cellulite-Creme ins Auge

Von: Jennifer Kuhn

Evelyn Burdecki hatte sich aus Versehen Cellulite-Creme ins Auge geschmiert © Screenshot/instagram.com/evelyn_burdecki

Autsch! TV-Star Evelyn Burdecki ist in einer gewissen Art und Weise gerne tollpatschig. Doch auch wenn es um das Thema Beauty geht, scheint die Blondine nicht achtsam gewesen zu sein. Aus Versehen schmierte sie sich Cellulite-Creme ins Auge.

Köln - Wer Evelyn Burdecki kennt, weiß, wie tollpatschig die 33-Jährige sein kann. Der Reality-Star hat schon sämtliche TV-Shows hinter sich - und auch in ihrer Instagram-Story gibt die Blondine ihren Fans ein regelmäßiges Update aus ihrem Leben. Doch diesmal war es nicht ganz so witzig - sondern eher schmerzhaft.

Autsch, das muss echt brennen! Evelyn Burdecki hatte sich an einem heißen Sommertag erst die Beine, den Po und dann den Bauch mit einer Cellulite-Creme eingerieben, wie sie selbst in ihrer Instagram-Story erzählte. Doch was dann passierte - damit hätte selbst die 34-Jährige nicht gerechnet.

Obwohl sie sich dreimal hintereinander die Hände gewaschen hatte, benutze sie danach eine weitere Creme, um sich das Gesicht einzucremen. Doch die Cellulite-Creme war hartnäckig - und sie kam mit ihren Fingern ins Auge. „Obwohl ich dreimal meine Hände gewaschen habe, ist mein Auge jetzt komplett angeschwollen. Von mir an euch - am besten erst das Gesicht eincremen und danach die Cellulite-Creme benutzen“, lautete der Ratschlag an ihre Fans.

Neue Dating-Show: Evelyn Burdecki sucht Traummann mit Bauch bei Sat.1 - 21 Männer sind dabei

Doch trotz Tollpatschigkeit lieben sie ihre Fans genau so wie sie ist - und vielleicht auch demnächst ein neuer Mann? Denn es gibt Neuigkeiten in Sachen Liebe bei der 34-Jährigen.

Evelyn Burdecki sucht in einer neuen Dating-Show einen Mann fürs Leben - gerne auch mit Bauch! „Das wird aufregend. Ich habe schon total Kribbeln im Bauch!“, so die Blondine. Verwendete Quellen: instagram.com/stories/evelyn_burdecki