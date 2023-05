Evelyn Burdecki ist ab dem 1. Mai 2023 obdachlos

Evelyn Burdecki zieht aus – ein neues Zuhause hat die 34-Jährige allerdings noch nicht. Die ehemalige Dschungelkönigin will nun reisen, bevor sie sich ihre nächste Unterkunft sucht.

Düsseldorf – Evelyn Burdecki (34) steht bald ohne feste Bleibe da. Wie sie bereits Anfang des Monats via Instagram verkündete, hat sie ihre Düsseldorfer Wohnung gekündigt. Allerdings hat sie noch immer kein neues Zuhause gefunden. „Ich muss echt überlegen, was ich mache“, erklärte sie vor wenigen Wochen noch im „Bild“-Interview. Wie „rtl.de“ jetzt aus ihren aktuellsten Instagram-Storys zitiert, werde Burdecki ab dem 1. Mai mit ihren „Koffern und Tüten reisen“.

„Aktuell bin ich alleine und deswegen werde ich so ein bisschen die Zeit genießen“, freut sich die ehemalige Dschungelkönigin bereits auf ihr anstehendes Abenteuer. Einen genauen Reiseplan scheint sie jedoch noch nicht zu haben. Vielmehr befindet sie sich derzeit mitten im Pack-Stress und muss noch einige Sachen ausmisten, bevor sie ihre Wohnung übergeben kann.

Umzugskartons kommen in Mamas Garage

Doch wohin mit all ihrem Kram, während Burdecki auf Reisen ist? Wie gut, dass bei ihrer Mutter in der Garage ausreichend Platz für all ihr Hab und Gut ist. Vorübergehend kann die 34-Jährige dort ihre Umzugskartons voller Kleidungsstücke und ihre Möbel verstauen.

Wie es nach ihren Reisen weitergehen soll, ist noch nicht klar. Der ursprüngliche Plan war, von Düsseldorf aus aufs Land, in einen Bauernhof zu ziehen. Wie sie „bild.de" erzählte, sei ihre Wohnung nicht optimal gewesen. Es war zu heiß, es gab keinen Aufzug und zudem gab es keinen Platz für ihr Fahrrad. Ob sie immer noch auf der Suche nach einem Hof ist, ist nicht klar. Bislang scheint sie jedoch noch nicht fündig geworden zu sein.