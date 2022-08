„Rede halt nie drüber“: Evelyn Burdecki war mit Prominenten zusammen

Evelyn Burdecki hält ihre vergangenen Beziehungen geheim © IMAGO / Future Image

Reality-Star Evelyn Burdecki will unbedingt den Mann fürs Leben finden. In den letzten Jahren hat sie fleißig gedatet – darunter auch Promi-Kollegen.

Es ist kein großes Geheimnis, dass Evelyn Burdecki (33) noch darauf wartet, ihren Mr. Right zu finden. In der Vergangenheit versuchte sie bereits in Datingshows wie „Der Bachelor“ oder dem Ableger „Bachelor in Paradise“ ihr Glück – leider ohne Erfolg. Zwar war die Reality-TV-Darstellerin kurze Zeit mit ihrem Kuppelshow-Kollegen Domenico de Cicco (39) liiert, doch die Trennung kam wenig später. Die Hoffnung hat Evelyn trotzdem nicht aufgegeben. Ab Sonntag können die Zuschauer in der Sendung „Topf sucht Burdecki – Ein Promi zum Verlieben“ mitverfolgen, wie sie erneut nach der großen Liebe sucht.

Obwohl es nach außen hin den Anschein hat, als sei die Blondine seit einigen Jahren Dauer-Single, ist das gar nicht der Fall. Im Interview mit Bild am Sonntag plaudert Evelyn Burdecki überraschenderweise aus, dass sie zuletzt sogar mit anderen Promis zusammen war. „Ich rede halt nie darüber, wenn ich jemanden date oder frisch mit einem Mann zusammen bin. Ich hatte einige Freunde in den letzten Jahren, auch Prominente, aber ich häng das nicht an die große Glocke“, verrät die Ex-Dschungelkönigin. Um wen es sich dabei handelte, gibt sie zur Enttäuschung der Fans aber nicht preis.

Evelyn Burdecki: Öffentliche Liebesbekundungen sind tabu

In Sachen Beziehung ist Evelyn eigenen Angaben zufolge äußerst vorsichtig. „Küssen in der Öffentlichkeit ist für mich zum Beispiel absolut tabu. Und ich laufe auch nie händchenhaltend durch die Fußgängerzone“, schildert sie. Sollte sie aber endlich den richtigen finden, dann will sie ihr Liebesglück nicht länger verstecken. „Wenn ich kurz vor dem Heiraten bin, erzähl ich es euch, versprochen“, lacht die TV-Beauty.

Doch wie sieht eigentlich ihr Traummann aus? „Auf keinen Fall“ komme ihr ein Schönling ins Haus, der im Fitnessstudio pumpe, stellt Evelyn klar. Das finde sie nämlich ganz schlimm. Viel lieber sei ihr ein „selbstbewusster Mann, der nicht faul ist und nicht den ganzen Tag mit den Füßen auf dem Tisch vor dem Fernseher hängt.“ Das dürfte ja eigentlich gar nicht so schwer zu finden sein…