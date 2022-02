Ihre Mutter griff zur Schere: Evelyn Burdecki erlebt Schuh-Drama - Klebeband soll Luxus-Sneaker retten

Evelyn Burdecki erlebte ein kleines Drama um ihre neuen Schuhe. © Screenshot Instagram/Evelyn Burdecki

Evelyn Burdecki erlebte bei ihrem Mama-Besuch ein böses Erwachen. Ihre Mutter zerschnitt aus Versehen ihre Luxus-Schuhe.

Düsseldorf - Evelyn Burdecki ist ein absoluter Familienmensch und auch für jeden Lacher zu haben. Das beweist die Blondine nicht nur immer wieder in verschiedenen Fernseh-Shows, sondern auch auf ihrem Instagram-Kanal, auf dem ihr aktuell über 725.000 Menschen folgen.

Evelyn Burdecki zeigt Fashion-Panne

In ihrer neuesten Story berichtet die 33-Jährige von einer Fashion-Panne, die ihr bei ihrem Mama-Besuch passierte. Burdecki hatte ihre neuen weißen Sneaker der Luxus-Marke „Off-White“ dabei - und ließ sie über Nacht natürlich außerhalb ihres Zimmers stehen. Das markante Kennzeichen der Schuhe: An den Schnürsenkeln ist ein fester, bunter Kabelbinder angebracht, deutlich sichtbar. Je nach Modell kostet ein Paar über 200 bis 500 Euro.

Evelyn Burdeckis Mama zerschnitt versehntlich ihren Luxus-Schuh - „wäre stinksauer“

Evelyn Burdeckis Mama wusste das allerdings nicht und hielt den wertvollen Schuh-Zusatz für ein vergessenes Etikett. Schwupps griff sie also zur Schere und schnitt den grauen Kabelbinder ab. Evelyn Burdecki wendet sich via Instagram-Story an ihre Community und gibt zu: „Eigentlich wäre ich stinksauer, wenn es meine Mutter nicht wäre. Aber sie kann wirklich nichts dafür. Sie weiß nicht, wie oberflächlich die Welt heutzutage geworden ist und dass sich Menschen teure Schuhen kaufen mit Kabelbindern dran. Für sie ist ein Kabelbinder ein Etikett, was man abreißen muss. Bei Off-White-Schuhen sieht es aber bisschen anders aus.“

Evelyn Burdecki zeigt die Schuh-Panne auf Instagram. © Screenshot Instagram/Evelyn Burdecki

„Hat ein bisschen (viel) wehgetan“ - Evelyn Burdecki fassungslos über Schuh-Desaster

Während sie das durchgeschnittene Desaster in die Kamera hält, erklärt sie weiter: „Da ist der Kabelbinder eigentlich das, was den Schuh so viel wert macht. Und sie hat ihn abgeschnitten. Sie hat mir heute Morgen gesagt: ‚Evelyn, du hattest da noch n Etikett dran, ich habs dir abgeschnitten.‘ Also die Schuhe lagen heute Morgen auf dem Boden und daneben lag der berühmte Kabelbinder, der eigentlich den Off-White-Schuh zum Off-White-Schuh macht.“ Ihr Tipp daher für den nächsten Heimbesuch mit besagten Schuhen: „Wenn ihr nächstes Mal bei eurer Mutter seid, nehmt am besten die Schuhe mit ins Bett und lasst sie nicht stehen.“

Luxus-Schuh mit Klebe-Accessoire

Dazu schreibt sie mit einem weinenden Sticker: „Ich muss zugeben, es hat ein bisschen (viel) wehgetan.“ Evelyn Burdeckis Mutter hat indes allerdings so ein schlechtes Gewissen, dass sie die Panne mit durchsichtigem Klebeband zu reparieren versucht. Das Endergebnis: Mit Not-Reparatur sitzt das graue Accessoire wieder am weißen Turnschuh.

Evelyn Burdeckis Mama versucht ihr Glück mit einer Kleberolle. © Screenshot Instagram/Evelyn Burdecki

Für ihre Eltern baute Evelyn Burdecki ein eigenes Haus. Ihr Vater verstarb jedoch Ende 2021 plötzlich. (jh)